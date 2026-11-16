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«Катаиб Хезболла» назвала ложью обвинения в контрабанде нефти в Ираке
Al Jazeera: Иракская «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти
Иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти, назвав расследование премьер-министра Ирака Али аз-Заиди попыткой шантажа.
Иракская группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти в районе Джурф-эн-Наср, пишет Al Jazeera.
«Канцелярия премьер-министра фабрикует ложь, а группировка подвергается крупнейшей операции по шантажу с целью принудительного разоружения», – говорится в заявлении организации.
Накануне премьер-министр Али аз-Заиди уволил девять высокопоставленных чиновников по итогам работы следственного комитета. Правительство Ирака заявило о наличии спутниковых снимков, подтверждающих контрабанду нефти в районе Джурф-эн-Наср, который считается оплотом группировки.
Представители «Катаиб Хезболлы» заявили об отсутствии повреждений на нефтепроводах после совместного визита с комиссией на место событий. Организация обвинила главу правительства в уступках давлению со стороны США, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о восстановлении экспорта нефти через Оманский залив.
Ранее Министерство юстиции США заявило о предъявлении обвинений связанным с «Катаиб Хезболлой» лицам в подготовке терактов.
Также крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила нанести удары по американским объектам.