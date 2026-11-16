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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    16 ноября 2026, 10:43 • Новости дня

    «Катаиб Хезболла» назвала ложью обвинения в контрабанде нефти в Ираке

    Al Jazeera: Иракская «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти, назвав расследование премьер-министра Ирака Али аз-Заиди попыткой шантажа.

    Иракская группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в контрабанде нефти в районе Джурф-эн-Наср, пишет Al Jazeera.

    «Канцелярия премьер-министра фабрикует ложь, а группировка подвергается крупнейшей операции по шантажу с целью принудительного разоружения», – говорится в заявлении организации.

    Накануне премьер-министр Али аз-Заиди уволил девять высокопоставленных чиновников по итогам работы следственного комитета. Правительство Ирака заявило о наличии спутниковых снимков, подтверждающих контрабанду нефти в районе Джурф-эн-Наср, который считается оплотом группировки.

    Представители «Катаиб Хезболлы» заявили об отсутствии повреждений на нефтепроводах после совместного визита с комиссией на место событий. Организация обвинила главу правительства в уступках давлению со стороны США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о восстановлении экспорта нефти через Оманский залив.

    Ранее Министерство юстиции США заявило о предъявлении обвинений связанным с «Катаиб Хезболлой» лицам в подготовке терактов.

    Также крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила нанести удары по американским объектам.

    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

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    15 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Суд в Иордании приговорил к смертной казни напавших на церковь террористов

    Троих обвиняемых в нападении на церковь в Иордании приговорили к смертной казни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Иордании суд по вопросам госбезопасности приговорил к смертной казни троих обвиняемых в нападении на православную церковь в провинции Эль-Карак.

    Обвиняемые признаны виновными в осуществлении террористического акта в деревне Хмуд. Решение суда может быть опротестовано в апелляционной инстанции, передает Petra.

    Нападение на греческую православную церковь в деревне Хмуд провинции Эль-Карак произошло 23 октября. По данным МВД Иордании, погибли семь человек, 34 получили ранения. Власти квалифицировали нападение как террористическую атаку, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы безопасности Иордании задержали троих террористов в ходе перестрелки.

    Минздрав королевства сообщил о смерти женщины в больнице и увеличении числа жертв до восьми.

    В иорданской провинции Эль-Карак группа вооруженных людей открыла огонь по людям в церкви.

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    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об освобождении 600 пленных военнослужащих армии Йемена

    Хуситы в одностороннем порядке освободили 600 пленных военнослужащих Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в одностороннем порядке освободило 600 пленных военнослужащих правительственной армии, сообщил глава комитета по делам пленных движения Абдель Кадер аль-Муртада.

    «Мы освободили 600 пленных противоположной стороны. Это крупнейшая односторонняя операция по помилованию и освобождению пленных за всю историю противостояния», – приводит слова аль-Муртада РИА «Новости».

    По его словам, движение подтверждает готовность выполнить соглашение об обмене пленными, достигнутое с правительством Йемена в мае при посредничестве ООН. В середине мая стороны договорились об обмене более 1,6 тыс. пленных.

    Представитель хуситов подчеркнул, что вопрос пленных остается отдельным гуманитарным направлением, несмотря на эскалацию конфликта. С июля в Йемене возобновились интенсивные боевые действия между правительственными силами, поддерживаемыми арабской коалицией, и хуситами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об уничтожении разведывательного беспилотника Саудовской Аравии над Йеменом.

    В субботу арабская коалиция сообщила о перехвате двух беспилотников хуситов.

    В четверг йеменское движение отвергло обвинения в нападении на Мекку.

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    15 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    ПВО Бахрейна перехватили иранские воздушные цели

    ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных целей при атаке со стороны Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей во время атаки со стороны Ирана, сообщило Главное командование Сил обороны Бахрейна.

    Бахрейнские системы ПВО «отразили ряд вероломных иранских воздушных атак», перехватив и уничтожив вражеские цели до того, как они смогли нанести удар, передает ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования.

    Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро воскресенья выпускало предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призывая население укрыться в безопасных местах.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на радиолокационную станцию США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне с помощью шести беспилотников. В заявлении отмечалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство внутренних дел Бахрейна дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления КСИР об ударе по территории королевства.

    КСИР заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

    В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

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    15 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    Израильская полиция арестовала шпионившего на Иран сторонника «Хезболлы»

    Полиция Израиля: Житель севера страны попал под арест за шпионаж на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба полиции Израиля сообщила об аресте местного жителя Висама Авада, который по идеологическим мотивам собирал и передавал разведданные иранским спецслужбам.

    В Израиле задержали жителя поселка Мазраа за шпионаж в пользу иранской разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

    «В ходе совместной операции Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля был арестован житель северной части страны, выполнявший фотосъемку и разведывательные миссии для иранских разведывательных служб. Сегодня ему будет предъявлено серьезное обвинение», – сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ведомства, Висам Авад самостоятельно связался с иранской разведкой через мессенджер и предложил свои услуги без денежного вознаграждения. Отмечается, что мужчина выражал поддержку ливанскому движению «Хезболла» и действовал по идеологическим мотивам.

    Задержанный фотографировал стратегические объекты, военные базы и полицейские участки, а также передавал кураторам документацию и координаты. В последние годы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в Израиле арестовали десятки граждан по обвинениям в работе на спецслужбы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащих Армии обороны Израиля обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак.

    Ранее власти Ирана казнили двух местных жителей за сотрудничество с израильской разведкой.

    Также израильская полиция задержала супругов с перепиской от предполагаемого иранского куратора.

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    15 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник на западе страны

    Fars: Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник Orbiter 4 на западе страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны.

    Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Беспилотник Orbiter 4 был сбит в районе города Нахаванд в провинции Хамадан», – говорится в заявлении сил ПВО Западного Ирана.

    В последние несколько месяцев Тегеран регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в южных регионах республики и в зоне Ормузского пролива. В большинстве случаев уничтоженные аппараты принадлежали США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом силы противовоздушной обороны Ирана перехватили легкий разведывательный беспилотник США.

    В том же месяце ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк.

    В мае иранские системы ПВО уничтожили израильский беспилотник над Хормозганом.

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    15 ноября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военно-техническое сотрудничество вошло в повестку визита Шойгу в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудит с высшим руководством страны вопросы двустороннего взаимодействия и военно-технического сотрудничества.

    «На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества», – передает ТАСС сообщение аппарата пресс-службы Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для встречи с высшим руководством страны.

    В апреле он провел переговоры с послом ОАЭ в Москве Мохамедом Ахмадом Султаном Эссой Аль-Джабером для обсуждения ключевых тем.

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    15 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, где встретится с высшим руководством страны.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на аппарат пресс-службы Совбеза.

    «Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби», – заявили в ведомстве.

    В ходе поездки Шойгу проведет встречи с высшим руководством ОАЭ, а также с руководителями силовых структур и специальных служб страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе.

    В июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности.

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    15 ноября 2026, 21:09 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы заявили об ударе двумя баллистическими ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ударов двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Операция успешно достигла поставленной цели», – заявил Сариа, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье саудовская сторона сообщила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    В тот же день официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.

    Во вторник движение хуситов сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    16 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Атомный авианосец Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в зону ответственности CENTCOM

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) ВС США, доведя количество авианосных ударных групп в регионе до трех, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Авианосец USS Roosevelt прибыл в зону ответственности центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в воскресенье, сообщил мне американский чиновник», – написал Равид в соцсети X.

    По данным журналиста, в результате прибытия корабля количество американских авианосных ударных групп, находящихся в зоне ответственности Центрального командования, увеличилось до трех. Вооруженные силы США продолжают наращивать присутствие в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье авианосец Theodore Roosevelt направился в сторону Ближнего Востока после возобновления иранских ударов по территории Бахрейна.

    В октябре авианосец «Теодор Рузвельт» вместе со своей ударной группой покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана.

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    16 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    Посол Ирана назвал особым переданное Путину послание Хаменеи

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил об особом послании Хаменеи для Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину носило особый характер, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Изначальной задачей поездки секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи в российскую столицу была передача этого официального документа, передает ТАСС.

    По словам посла, подобный шаг подтверждает особый статус взаимодействия между двумя государствами. Казем Джалали добавил, что передача послания свидетельствует о готовности продолжать регулярные консультации на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни сообщил о наличии в послании оценок и перспектив двустороннего сотрудничества.

    Также посол Ирана Казем Джалали рассказал о планах президентов двух стран обсудить экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

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    16 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

    Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран продолжат наращивать многоуровневые контакты и частоту официальных поездок, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

    Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

    «Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

    Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.

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    16 ноября 2026, 07:40 • Новости дня
    К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    UKMTO: К танкеру у берегов Йемена приблизилась лодка с вооруженными людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лодка с вооруженными людьми приблизилась к танкеру у берегов Йемена, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение в 430 морских милях к востоку от Сокотры Йемена. Появились сообщения о том, что к танкеру приближалась... лодка-ялик», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

    На борту ялика заметили четырех вооруженных людей с лестницей.

    Других подробностей инцидента ведомство пока не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление морских торговых операций Британии сообщало об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    Танкер из Ормузского пролива получил повреждения левого борта от попадания неизвестного снаряда.

    К югу от города Моха в Йемене танкер подвергся обстрелу.

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    Россия заработала на газовых ошибках Европы

    Европа наращивает расходы на российский газ, несмотря на желание отказаться от него. По данным Евростата, за девять месяцев закупки обошлись европейцам почти в 12 млрд евро. И дело не в том, что Москва повысила цены: европейские власти и их американские союзники сами создали условия для подорожания газа. Наоборот, рост расходов показывает, насколько европейский рынок по-прежнему зависит от российских энергоресурсов. Подробности

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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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