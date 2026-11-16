«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
При атаке дрона ВСУ на автобус в Запорожской области пострадали три человека
Водитель и два пассажира автобуса пострадали при ударе дрона ВСУ под Бердянском
В Запорожской области три человека доставлены в больницу после удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В районе села Богдановка Бердянского муниципального округа БПЛА противника совершил атаку на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черниговка – Бердянск», – заявил Балицкий в «Макс».
По его словам, водитель и два пассажира госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке.
В тот же день в Горловке украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус.
В среду Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовных дел о террористических актах из-за ударов беспилотников ВСУ по гражданским объектам в Смоленской области и пассажирскому автобусу в ДНР.