Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.