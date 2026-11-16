Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Группировка «Север» уничтожила склад боеприпасов и 69 солдат ВСУ
Артиллеристы «Севера» за ночь уничтожили склад боеприпасов и 69 бойцов ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск «Север» за ночь уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ, сообщили в группировке.
«Артиллерийские расчеты «Севера» за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 50 огневых задач», – сообщили РИА «Новости» в группировке войск.
Огневые удары наносили артиллерия и реактивные системы залпового огня. За ночь были уничтожены 120-миллиметровый миномет, склад с боеприпасами, 14 пунктов управления БПЛА, 18 автомобилей высокой проходимости и 69 солдат противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили украинский опорный пункт с блиндажами в Сумской области.
Ранее военнослужащие группировки ликвидировали в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.
Также артиллерийские расчеты группировки войск «Север» поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба».