Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пренебрежении наемников ВСУ к закону
Бывший офицер СБУ Прозоров: Наемники в ВСУ стали чаще нарушать закон
Бывший сотрудник СБУ и основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что воюющие в составе Вооруженных сил Украины латиноамериканские наемники стали чаще нарушать закон, перенимая пренебрежительное отношение украинцев.
Иностранные наемники из стран Латинской Америки, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, все чаще совершают правонарушения из-за безразличного отношения к законодательству самих украинцев, передает ТАСС.
«Едут не самые лучшие представители из той же Латинской Америки, где, кстати, и так уважение к закону, в принципе, где-то на очень низком уровне. Тут они приезжают на Украину и видят, что их украинские побратимы откровенно плюют на закон, даже на своих граждан. Те же там чилийцы, колумбийцы начинают вести себя точно так же», – отметил Прозоров.
В Министерстве обороны России ранее неоднократно обращали внимание на присутствие в рядах украинской армии наемников из разных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о наличии секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.
Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о радикальном изменении состава воюющих на стороне Киева иностранцев за счет граждан латиноамериканских стран.
Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк отметил высокие потери среди латиноамериканских наемников на поле боя из-за языкового барьера.