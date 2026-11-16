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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    16 ноября 2026, 06:07 • Новости дня

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о пренебрежении наемников ВСУ к закону

    Бывший офицер СБУ Прозоров: Наемники в ВСУ стали чаще нарушать закон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший сотрудник СБУ и основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров заявил, что воюющие в составе Вооруженных сил Украины латиноамериканские наемники стали чаще нарушать закон, перенимая пренебрежительное отношение украинцев.

    Иностранные наемники из стран Латинской Америки, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, все чаще совершают правонарушения из-за безразличного отношения к законодательству самих украинцев, передает ТАСС.

    «Едут не самые лучшие представители из той же Латинской Америки, где, кстати, и так уважение к закону, в принципе, где-то на очень низком уровне. Тут они приезжают на Украину и видят, что их украинские побратимы откровенно плюют на закон, даже на своих граждан. Те же там чилийцы, колумбийцы начинают вести себя точно так же», – отметил Прозоров.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно обращали внимание на присутствие в рядах украинской армии наемников из разных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о наличии секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

    Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о радикальном изменении состава воюющих на стороне Киева иностранцев за счет граждан латиноамериканских стран.

    Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк отметил высокие потери среди латиноамериканских наемников на поле боя из-за языкового барьера.

    15 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

    Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

    Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

    «Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

    По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

    Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.

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    15 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

    Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 1065 беспилотников и снаряд системы HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

    Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

    Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

    В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции, еще четыре человека – трое мужчин и женщина – пострадали, электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, получила повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в «Максе».

    Четыре человека пострадали при падении обломков дронов на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции, все они госпитализированы.

    Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на 64-м километре трассы Р-280. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет, движение через мост перекрыто, объезд организован через Таганрог и село Покровское. Еще один автомобиль поврежден на стоянке АЗС на этой же трассе.

    В городе получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу: обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин, там возникло возгорание, последствия ликвидируют специальные службы.

    В ходе отражения воздушной атаки в ночь на воскресенье уничтожено около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области – Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по региону сохраняется, в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов и размещение таких материалов в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    15 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии

    Беспилотники России нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по украинским логистическим центрам и морским судам, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В результате атаки в Запорожье поражен логистический центр. Вооруженные силы Украины использовали этот объект для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

    Кроме того, в море поражен сухогруз. Отмечается, что корабль доставлял грузы для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.

    В субботу российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе.

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    15 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 533 украинских дрона над регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 533 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Крыма, передает Минобороны.

    Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки пресекались в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов.

    В тот же день ведомство заявило об уничтожении 29 дронов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

     В пятницу российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

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    15 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Зенитчики ВСУ в Харькове остались без связи

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка ВСУ, прикрывающие критически важные объекты Харькова, лишились связи, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка, которые выполняют задачи по прикрытию критически важных объектов Харькова, остались без связи. Сформированные мобильные группы ПВО полка в срочном порядке обратились к волонтерам для покупки переносных «Старлинков» для обеспечения связи», – сообщил «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет активные наступательные действия почти на всех участках фронта при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Харькова, Волчанска, Великого Бурлука, Дергачей, Чугуева, Малиновки, Рубежного и других населенных пунктов.

    Отмечается, что на Липцовском направлении «Северяне» продвинулись в южном направлении до 350 м суммарно на трех участках, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях расширяют зону контроля возле Котовки, продолжая штурмовые действия в районах Приколотного, Шевченково Первого, Бугаевки и в направлении Малого Бурлука.

    На Сумском направлении из-за ухудшения погоды интенсивность боевых действий снижается, однако российские войска сохраняют инициативу и уничтожают позиции ВСУ на всех участках наступления, нанося удары авиацией, артиллерией и беспилотниками по районам Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца, Ахтырки, Лебедина и других населенных пунктов.

    В Сумскую область на передовые позиции в качестве пехоты прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВВС Украины.

    В районе Хотени и Груновки идут тяжелые стрелковые бои, штурмовые подразделения «Северян» продвигаются к населенному пункту Коренек, а артиллерия и тяжелые огнеметные системы активно работают по позициям ВСУ в Краснопольском районе.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Двое украинских военнослужащих взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российский боец в Сумской области сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении веткой сосны.

    Передовые позиции бригады вооруженных сил Украины практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных робототехнических комплексов (НРТК) на соревнования.

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    15 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    Российский боец сбил украинский дрон в Сумской области веткой сосны

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боец в Сумской области сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении, накинув на его пропеллеры ветку от сосны, сообщил командир взвода БПЛА группировки войск «Север» с позывным Оптимист.

    «Боец с позывным Веселый сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении веткой от сосны, когда дрон пролетел мимо него. Понимая, что украинский оператор не заметил бойца, он не стал расходовать патроны и накинул на пропеллеры пролетавшего БПЛА ветку», – сказал Оптимист.

    По словам командира взвода, дрон противника запутался в ветке и упал на землю, после чего был обнаружен и разминирован российскими военнослужащими, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец сбил пикирующий дрон ВСУ броском доски.

    Российский военный голыми руками поймал пикирующий украинский беспилотник.

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    15 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Передовые позиции бригады ВСУ практически лишились снабжения в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Передовые позиции бригады вооруженных сил Украины практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных робототехнических комплексов (НРТК) на соревнования.

    Снабжение 47 омбр ВСУ прервалось из-за отъезда операторов НРТК на соревнования экипажей наземных роботов «Дикие Дроны». Соревнования проходят во Львовской области, сообщает связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    После соревнований операторы были отправлены в отпуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце операторы ударных дронов группировки войск «Север» в Харьковской области определили украинские НРТК снабжения как одну из главных целей.

    Группировка российских войск «Север» ударила по цеху производства украинских дронов в Черниговской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Три человека пострадали при атаке беспилотников на Татарстан

    Минздрав Татарстана: Три человека пострадали при атаке БПЛА на республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотников на Закамскую зону Татарстана пострадали три человека, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

    «По предварительным данным, утром при атаке БПЛА на Закамскую зону пострадали три человека. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – заявил Абашев РИА «Новости».

    Ранее правительство Татарстана сообщило, что массированная атака беспилотников была совершена на Закамскую зону республики. В результате атаки есть пострадавшие, а также повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом в Нижнекамске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о пострадавших в результате массированной атаки дронов на город.

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    15 ноября 2026, 08:54 • Новости дня
    Жители Нижнекамска пострадали при массированной атаке беспилотников

    Многоквартирный дом получил повреждения при атаке беспилотников на Нижнекамск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что минувшей ночью город в Татарстане подвергся массированной атаке дронов, в результате которой пострадали люди.

    В результате налета беспилотников получили повреждения объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом, сообщил мэр.

    «В результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации удалось избежать человеческих жертв. Повреждения получил многоквартирный жилой дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил Беляев.

    На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы, а для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» временно отключило в домах горячее водоснабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пострадавших от удара беспилотников жителей Нижнекамска временно переселили в детский лагерь.

    Медики из Набережных Челнов экстренно выехали в город для лечения получивших травмы при утреннем ударе дронов.

    Также мэр Радмир Беляев сообщил о выплате предприятиями компенсаций семьям погибших и пострадавшим при атаке беспилотников.

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    15 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по цеху дронов ВСУ в Черниговской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» ударила по цеху производства украинских дронов в Черниговской области Украины.

    Авиация ВКС России и расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по цеху производства украинских беспилотников и позициям 10-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Нежин и Клюсы, сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области.

    Во вторник российские войска поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 ноября 2026, 09:43 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов в Ростовской области возросло до пяти

    Число пострадавших при атаке дронов на Ростовскую область увеличилось до пяти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области число пострадавших выросло до пяти человек, один погиб, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Сегодня утром еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА на территорию производственного цеха», – написал Юрий Слюсарь в «Максе».

    По его словам, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

    «Всего в результате вражеской атаки ночью и утром один человек погиб и пятеро получили ранения», – добавил Слюсарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции при атаке украинских дронов на Таганрог.

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    15 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Боевики ВСУ спрятались в укрепленных подвалах многоэтажек Дружковки

    Боевики ВСУ оборудовали узлы обороны в подвалах многоэтажных домов Дружковки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России выявили основные узлы обороны украинских войск в укрепленных подвалах многоэтажных домов в Дружковке Донецкой народной республики.

    Украинские военные разместили основные узлы обороны в кварталах многоэтажных домов в оккупированной Дружковке, передает РИА «Новости».

    «Укрепляются в подвалах – там у них подземные города. Они сильно укрепились, потому что это их крайний оплот. Кольцо рано или поздно сожмется, и они там отчаянно борются», – рассказал начальник расчета FPV-дронов 83-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск «Южная» с позывным Азия.

    Для уничтожения особо укрепленных позиций противника привлекаются самолеты Воздушно-космических сил России. Военнослужащий пояснил, что пункты управления беспилотниками ВСУ подавляются с помощью фугасных авиабомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в районе Дружковки.

    Также авиация ударила фугасными авиабомбами по скоплениям противника под Волчанском.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил о сложностях с восполнением потерь ВСУ на дружковском направлении.

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    15 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Минниханов поручил восстановить теплоснабжение в Нижнекамске после атаки дронов

    Глава Татарстана поручил вернуть тепло в дома Нижнекамска после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно восстановить подачу горячей воды и тепла в Нижнекамске после атаки беспилотников.

    Рустам Минниханов провел оперативное совещание в Нижнекамске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Он потребовал в первую очередь устранить последствия локального сбоя теплоснабжения, чтобы вернуть горячую воду и тепло жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей поврежденного беспилотником дома.

    При атаке беспилотников на Закамскую зону Татарстана пострадали три человека.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на Нижнекамск.

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    15 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Донецке

    В Киевском районе Донецка беспилотник атаковал автомобиль с мужчиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Киевском районе города пострадал местный житель.

    В Киевском районе Донецка из-за удара беспилотника ранен мирный житель, передает ТАСС.

    «По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА на автомобиль в Киевском районе пострадал мужчина 1999 года рождения», – сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя при атаке украинского беспилотника.

    Во вторник в результате ночного удара украинских дронов по Петровскому району Донецка пострадали шесть мирных жителей.

    Ранее в Донецке два человека пострадали при ударе беспилотника по транспортному средству.

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    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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