Бывший офицер СБУ Прозоров: Наемники в ВСУ стали чаще нарушать закон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранные наемники из стран Латинской Америки, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, все чаще совершают правонарушения из-за безразличного отношения к законодательству самих украинцев, передает ТАСС.

«Едут не самые лучшие представители из той же Латинской Америки, где, кстати, и так уважение к закону, в принципе, где-то на очень низком уровне. Тут они приезжают на Украину и видят, что их украинские побратимы откровенно плюют на закон, даже на своих граждан. Те же там чилийцы, колумбийцы начинают вести себя точно так же», – отметил Прозоров.

В Министерстве обороны России ранее неоднократно обращали внимание на присутствие в рядах украинской армии наемников из разных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил о наличии секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о радикальном изменении состава воюющих на стороне Киева иностранцев за счет граждан латиноамериканских стран.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк отметил высокие потери среди латиноамериканских наемников на поле боя из-за языкового барьера.