Житель Камчатки получил 14 лет колонии за передачу данных Украине

Жителя Камчатки приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина 1958 года рождения признан виновным и приговорен к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

После начала спецоперации он наладил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужб Украины. Находясь в отпуске, фигурант по заданию куратора собирал и отправлял данные о расположении объектов ВС России в одном из регионов.

В ходе обыска у осужденного изъяли действующий паспорт гражданина Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Краснодарский краевой суд приговорил 65-летнюю уроженку Молдавии с двойным гражданством к 14 годам колонии общего режима за государственную измену.

В прошлом месяце житель Челябинской области получил 14 лет лишения свободы за сбор и передачу информации в интересах Украины.

В сентябре суд в Крыму вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене за передачу данных украинским спецслужбам.