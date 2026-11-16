Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Житель Камчатки получил 14 лет колонии за передачу данных Украине
Жителя Камчатки приговорили к 14 годам колонии за госизмену
Камчатский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене в пользу Украины и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина 1958 года рождения признан виновным и приговорен к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
После начала спецоперации он наладил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужб Украины. Находясь в отпуске, фигурант по заданию куратора собирал и отправлял данные о расположении объектов ВС России в одном из регионов.
В ходе обыска у осужденного изъяли действующий паспорт гражданина Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Краснодарский краевой суд приговорил 65-летнюю уроженку Молдавии с двойным гражданством к 14 годам колонии общего режима за государственную измену.
В прошлом месяце житель Челябинской области получил 14 лет лишения свободы за сбор и передачу информации в интересах Украины.
В сентябре суд в Крыму вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене за передачу данных украинским спецслужбам.