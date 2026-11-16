Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Тарантино признался в увольнении двух актрис из «Бесславных ублюдков»
Тарантино уволил Изабель Юппер из «Бесславных ублюдков» за прогул
Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что уволил двух известных актрис во время работы над фильмом «Бесславные ублюдки» в 2009 году.
Тарантино уволил французскую актрису Изабель Юппер после того, как она не явилась на читку сценария, а также из-за проблем с ее контрактом, пишет Daily Mail.
«Я ее уволил. Я имею в виду, я люблю Изабель Юппер, но были проблемы с ее контрактом. А потом она не пришла на читку. Что ж, вместо нее мы взяли Мэгги [Чун]», – рассказал режиссер.
Из проекта также была исключена Мелани Лоран после «ужасной» читки сценария, однако она позвонила режиссеру и попросила дать ей еще один шанс. Лоран получила роль Шошанны Дрейфус, согласившись на три дня репетиций.
Фильм «Бесславные ублюдки» собрал в прокате более 320 млн долларов и получил восемь номинаций на премию «Оскар».
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