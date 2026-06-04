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Тарантино назвал Голливуд фабрикой по производству безвкусной колбасы
Тарантино сравнил Голливуд с производством безвкусной колбасы
Культовый американский кинорежиссер Квентин Тарантино признался в глубоком презрении к современному кинематографу, отметив, что из-за обилия некачественных картин теперь предпочитает просмотру новых фильмов чтение книг.
Знаменитый постановщик признался, что сейчас ему практически невозможно посмотреть свежий релиз без желания разгромить его до основания, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Variety.
«Ошибки, неправдоподобности, потворство аудитории, неподходящие актеры или просто полная чушь обычно ставят крест на каждом новом фильме, выходящем из этой фабрики по производству безвкусной колбасы, которая когда-то называла себя Голливудом», – написал Тарантино в статье для издания Sight and Sound.
Автор известных драм добавил, что современная концепция кинематографа вызывает у него скорее презрение. По словам мэтра, он давно не видел проектов, способных заставить его любить это искусство так же сильно, как раньше. Вместо просмотра новых картин режиссер теперь предпочитает чтение книг.
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