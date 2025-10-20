Михалков заявил о потере позиций западным кинематографом

Михалков заявил о потере лидерства кинематографом Запада из-за утраты человечности

Tекст: Мария Иванова

Западный кинематограф теряет свои позиции в мире из-за утраты человечности, считает председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

В беседе с ТАСС он заявил: «На мой взгляд, западный кинематограф, который всегда был лидером, на сегодняшний день теряет свое положение именно за счет того, что себя изжил процесс поиска смысла. Когда человек снимает картину о том, как женщина живет с автомобилем, это значит, что творца уже перестало волновать все остальное, что является человеческим, он уже ищет там, где человеческого мало».

Михалков отметил, что любые художественные искривления поначалу могут вызывать интерес – как окно Овертона, но с уходом интереса к поиску смыслов кино перестает быть искусством и становится ремеслом. Он подчеркнул, что в современном искусстве образ мира часто становится обманом, когда за миллионы долларов продается «ничто» или обычный кусок дерева. По мнению режиссера, это ведет к упразднению мастерства.

Михалков также напомнил, что даже великие художники, уходя в авангард, имели за плечами серьезную школу и владение ремеслом. Сейчас же, уверен режиссер, можно не иметь мастерства, чтобы разбогатеть в искусстве, и сравнил происходящее с сюжетом пьесы «Голый король» Евгения Шварца, которая неожиданно стала документальной для современной художественной среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин объявил о начале создания в России кинокластера мирового уровня для ускорения развития национального кино.

Путин также ответил кинематографистам на запрос по поводу введения квот на прокат иностранного кино.

Между тем режиссер Никита Михалков заявил на ВЭФ, что современный американский кинематограф превратился в инструмент идеологического и коммерческого влияния, но у него есть и положительные стороны.