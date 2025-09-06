Михалков на ВЭФ рассказал, за что американское кино достойно огромного уважения

Михалков на ВЭФ рассказал, за что следует уважать американское кино

Tекст: Ирма Каплан

Михалков отметил, что во времена Великой депрессии многие образы, такие как американский полицейский в темных очках с раздвинутыми ногами и со сцепленными руками за спиной пришли в сознание общества именно из фильмов, а не наоборот.

В тяжелые моменты это спасало Америку, уточняет режиссер в ходе делового завтрака «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения» на ВЭФ.

«Мало того: и большую часть мира американское кино научило считать, что это кино лучшее. Достойно это уважения? Огромного. Лично я мечтал бы, чтобы это было так же и в нашем кинематографе. Но на сегодняшний день американское кино и »Оскар« превратились в общем-то в инструмент влияния, с одной стороны, а с другой стороны, в премию обкома», – приводи РИА «Новости» слова Михалкова.

Он отметил, что современные западные фильмы строятся на шаблонах и типажах, а это превращает их исключительно в бизнес-продукт. К примеру, фильм «Анора» Шона Бейкера оскароносный российский режиссер считает слабым.

«Если взять фильм «Анора», который выстрелил и на Каннском фестивале, и на «Оскаре», и так далее, который, по сути, является очень средним по художественной линии. Я не говорю про содержание, просто по кино это кино слабое, на мой взгляд, по крайней мере. Но я тешу себя надеждой, что я имею право к этому относиться с точки зрения профессионала», – поделился Михалков.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

