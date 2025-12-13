Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию активов России

Tекст: Катерина Туманова

Беседа Стармера и фон дер Ляйен была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение войны на Украине. Оба согласились с тем, что это ключевой момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира, сказано в релизе британского правительства.

«Они также обсудили последний прогресс в деле мобилизации замороженных российских суверенных активов», – указано в документе.

Стороны затронули текущие переговоры по продвижению пакета мер, объявленного на саммите Великобритания-ЕС в мае и признали их позитивную динамику, выразив надежду на достижение прогресса в ближайшие недели.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки. В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.