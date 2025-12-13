Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов

Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке российских суверенных активов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в официальном заявлении Совета ЕС говорится, что прямые либо косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также юрлиц, действующих от его имени, запрещены до устранения риска ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

Формулировки документа подразумевают бессрочный характер блокировки, поскольку не предусматриваются механизмы по возвращению активов.

По действующим нормам, для разблокирования активов потребуется единогласное решение всех государств ЕС, что представляет собой крайне сложную юридическую процедуру.

Руководство ЕС, включая Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, назвали такое решение «бессрочной заморозкой» и не уточнили деталей возможного возвращения средств России.

В документе отмечено, что принятое решение является первым шагом на пути к экспроприации средств под предлогом схемы «репарационного кредита» для дальнейшего финансирования Украины в 2026-2027 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует доказать в суде законность блокировки и экспроприации российских активов.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на форуме в Ашхабаде планы Евросоюза по заморозке российских активов.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия Евросоюза «грандиозным жульничеством».

Банк России подает иск против депозитария Euroclear из-за замороженных активов в ответ на инициативы Еврокомиссии.