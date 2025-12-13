Лукашенко утвердил обновление законов по обороне и безопасности Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательство по вопросам военной безопасности и обороны, сообщает ТАСС. Подписанный документ размещён на национальном правовом портале. Законопроект был принят Палатой представителей 5 ноября и одобрен Советом Республики 27 ноября.

Корректировки внесены в три ключевых закона – «Об обороне», «О Вооруженных силах Республики Беларусь» и «О военном положении». Начальник Генштаба Павел Муравейко отметил, что изменения в закон «Об обороне» закрепляют уточненные подходы страны к защите суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он заявил: «Эти изменения устанавливают четкую градацию понятий обеспечения военной безопасности, подготовки обороны, обороны и вооружённой защиты».

В законе «О военном положении» появились положения с учётом обновлённой военной доктрины и расширено понятие нападения на республику. Теперь нападение на Союзное государство признается вооружённой агрессией против Белоруссии.

Закон «О Вооружённых силах» дополнен и конкретизирован с учётом опыта 2020 года и последующих событий, направлен на устранение дублирующихся задач и определяет новые механизмы недопущения и разрешения вооружённых конфликтов. Уточнены также задачи вооружённых сил в обеспечении безопасности и порядке антикризисного реагирования.

