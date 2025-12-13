Россия опередила США по закупкам бананов из Эквадора

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, объем закупок бананов из Эквадора Россией вырос на 11,33% с января по октябрь по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Саласар добавил, что доля России в общем объеме экспорта бананов из Эквадора за этот период составила 20,01%, что значительно превышает показатели США, Нидерландов, Турции и Германии.

Саласар отметил: «У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Он также обратил внимание на то, что мировой объем предложения бананов сократился из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего в Восточной Азии и некоторых районах Латинской Америки.

Спрос на бананы остался стабильным, но снижение производства привело к росту цен на спотовом рынке. Средняя цена с начала года увеличилась на 10,30 доллара, что стимулировало такие страны, как Россия, увеличивать закупки по спотовым ценам. При этом Россия закупает по спотовым ценам около 30% бананов, остальная часть поставляется по контрактам.

Совокупный экспорт бананов из Эквадора с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3,86%. По мнению Саласара, текущий уровень цен на бананы сохранится в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии планируют представить первые отечественные бананы в 2025 году. В России рассматривали возможность организации выращивания бананов в промышленных масштабах. Импорт бананов из Эквадора в Россию снизился до минимума с 2012 года.