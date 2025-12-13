  • Новость часаФицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    13 декабря 2025, 10:58

    Россия опередила США по закупкам бананов из Эквадора

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

    По его словам, объем закупок бананов из Эквадора Россией вырос на 11,33% с января по октябрь по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Саласар добавил, что доля России в общем объеме экспорта бананов из Эквадора за этот период составила 20,01%, что значительно превышает показатели США, Нидерландов, Турции и Германии.

    Саласар отметил: «У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Он также обратил внимание на то, что мировой объем предложения бананов сократился из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего в Восточной Азии и некоторых районах Латинской Америки.

    Спрос на бананы остался стабильным, но снижение производства привело к росту цен на спотовом рынке. Средняя цена с начала года увеличилась на 10,30 доллара, что стимулировало такие страны, как Россия, увеличивать закупки по спотовым ценам. При этом Россия закупает по спотовым ценам около 30% бананов, остальная часть поставляется по контрактам.

    Совокупный экспорт бананов из Эквадора с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3,86%. По мнению Саласара, текущий уровень цен на бананы сохранится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии планируют представить первые отечественные бананы в 2025 году. В России рассматривали возможность организации выращивания бананов в промышленных масштабах. Импорт бананов из Эквадора в Россию снизился до минимума с 2012 года.

    12 декабря 2025, 14:41
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    12 декабря 2025, 19:54
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, они попали под ФАБы, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Shot, за их задачей стояло, по меньшей мере, попытаться занять часть города, который сейчас контролирует российская армия. Перед наступлением подразделение наемников разместилось в районе сел Соболевка и Мировое.

    В этот момент по их позициям нанесли авиационный удар Воздушно-космические силы России, использовав фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. Прямо во время налёта погибли около 40 человек из числа наемников.

    После этого оставшиеся бойцы украинской армии еще несколько раз попытались атаковать на окраинах Купянска, однако ВС РФ успешно отбили эти контратаки.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Ранее сообщалось, что российские войска развернули наступательные действия к юго-западу от Купянска, создав тактическую изоляцию для украинских формирований на левой части берега Оскола.

    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    12 декабря 2025, 20:38
    Начато строительство космодрома в Сомали
    Начато строительство космодрома в Сомали
    @ Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое правительство официально начало строительство космодрома на территории Сомали в рамках своей космической программы, сообщил глава турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар на форуме Take off в Стамбуле.

    По его словам, Турция получила участок площадью 30 на 30 километров для возведения нового объекта, который позволит запускать ракеты-носители и выходить в космос, передает ТАСС. Байрактар отметил важность расположения космодрома рядом с океаном, что необходимо для безопасной эксплуатации ракет. Он подчеркнул, что подобных площадок в мире насчитывается всего 12, и теперь у Турции есть собственная площадка глобального значения.

    «Теперь у Турции есть и космодром, с которого можно будет выходить в космос. Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», – заявил Байрактар.

    Помимо этого Турция работает над созданием собственной системы глобального позиционирования. Байрактар уточнил, что новая инициатива получила название «Фергани», и в ней задействованы 130 инженеров. Турецкая GPS-система будет называться Ulug Bey в честь известного астронома, математика и просветителя Улугбека, который в XV веке создал большую обсерваторию на территории современного Самарканда.

    Ранее сообщалось, что турецкие власти готовятся к началу работ по созданию космической базы на побережье Сомали площадью 900 кв. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства со стартовой площадки в Игнеаде.

    12 декабря 2025, 18:54
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    @ Stoccy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская судебная инстанция приняла решение об изъятии акций и дебиторской задолженности компании Google France в рамках исполнения постановления российского суда.

    Как сообщило агентство AFP, изучившее материалы процесса, объем дебиторской задолженности превышает 526 млн. евро.

    Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Коммерсанту», что в ближайшее время ожидается серия процессуальных шагов в Париже, направленных на защиту интересов российских кредиторов. В среду французский суд постановил изъять принадлежащие структуре Google International LLC акции Google France и связанную с ними задолженность.

    Ранее Зурабян сообщал, что в Париже было арестовано имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». По словам юриста, меры носили обеспечительный характер.

    Напомним, что в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Позднее, в январе 2025 года, суд установил, что компания в 2021 году незаконно перевела своей американской материнской компании Google International LLC около 9,5 млрд рублей дивидендов и перечислила 500 млн рублей налогов с этой суммы.

    12 декабря 2025, 22:00
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Европу в ближайшие десять лет могут ждать масштабные социальные потрясения и новые формы преступности, связанные с развитием робототехники и ИИ. Такой вывод содержится в 48-страничном аналитическом докладе Европола, в котором перечислены угрозы, с которыми правоохранительным органам предстоит столкнуться уже совсем скоро.

    По оценке авторов доклада, роботы вскоре могут стать настолько привычной частью городской среды, что будут буквально «скользить по торговым центрам, доставлять посылки на верхние этажи и убирать транспортные платформы по ночам», пишет The Telegraph.

    Но широкое внедрение автоматизации, предупреждает Europol, способно привести к волне социального недовольства. В документе описывается сценарий, когда толпы людей, потерявших работу из-за роботизации, выходят на улицы и устраивают массовые акции протеста, включая «bot bashing» – уничтожение сервисных роботов.

    Любые сбои техники, даже самые незначительные, в атмосфере такой социальной напряженности могут перерастать в массовые беспорядки: «В этой неспокойной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных протестов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место».

    В прогнозе также говорится, что киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за восприимчивыми взрослыми и детьми. Таких роботов после взлома можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям. В докладе Europol отмечается, что в будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для самых разных злонамеренных целей.

    Еще один опасный сценарий связан с переносом технологий, полученных в ходе украинского конфликта, в криминальную сферу. Europol прогнозирует, что террористические группировки смогут задействовать сотни небольших квадрокоптеров с ИИ для нападений на критически важные объекты – электросети, водоснабжение, а также для организации побегов из тюрем. Эксперты отмечают, что уже сегодня мексиканские картели и радикальные группировки активно используют недорогие дроны для разведки, транспортировки наркотиков и атак на соперников.

    В документе отдельно описаны сложности, которые могут возникнуть при расследованиях, если «уликами» станут автономные устройства. Эксперты ставят вопрос: как выяснить, было ли действие робота – например, автопилота в беспилотном авто – случайностью или намеренным нарушением? В отчете упоминаются уже произошедшие инциденты: в 2022 году робот-шахматист сломал палец семилетнему участнику турнира, в Колумбии был найден управляемый по Starlink подводный дрон с 1,5 тоннами кокаина, в США полиция остановила машину из-за опасного маневра – и обнаружила, что это беспилотник.

    Однако не все специалисты разделяют тревогу Europol. Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, производящей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах, считает, что роботизация в Европе вызвана нехваткой работников: «Реальность такова, что нам не хватает людей – в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы стало меньше. Есть и работа, которой люди не хотят заниматься, поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы».

    В то же время он согласен с прогнозом о грядущих войнах между преступными группировками и правоохранительными органами, которые начнутся из-за доступности и простоты применения беспилотников – эти технологии широко распространятся после конфликта на Украине.

    Напомним, на Украине уже применили для попытки заказного убийства.

    12 декабря 2025, 16:50
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    «Единая Россия» начинает сбор предложений в Народную программу
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Руководство партии обратилось к членам, сторонникам и всем гражданам страны с призывом участвовать в обсуждении будущего России и делиться своими идеями, а также обозначать проблемы, которые требуют решения, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В заявлении подчеркивается, что все усилия партии объединены вокруг президента Владимира Путина. Представители партии активно поддерживают российских военных: оказывают помощь на передовой, доставляют гуманитарные грузы на прифронтовую территорию, а также содействуют восстановлению военнослужащих и поддержке их семей.

    «Власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России, – вам, сограждане!» – говорится в обращении. В партии считают, что доверие к героям-участникам спецоперации способствует их избранию депутатами, после чего они продолжают служить стране уже в новом качестве.

    По словам представителей «Единой России», Народная программа будет реализовываться через конкретные проекты и решения, каждое из которых приблизит страну к победе и обеспечит благополучие граждан. Партия заявляет, что не просто добивается поддержки, но и работает над тем, чтобы полностью оправдать оказанное доверие обществом.

    «Народная программа, с которой мы пойдем на выборы в Государственную Думу, – не «набор обещаний». Она – план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны. Который рождается в прямом разговоре с вами, сограждане», – подчеркивается в обращении.

    В своем выступлении на Генсовете партии в пятницу председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия»  практически завершила выполнение народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму в 2021 году.  «Только в этом году фракция партии внесла в ГД 248 законодательные инициативы, большинство из которых связаны с ее выполнением. Партия добилась увеличения финансирования на реализацию положений программы», – подчеркнул Медвевев, говоря о реализации народной программы ЕР.

    Дополнительные средства, отметил он, направят на капитальный ремонт школ, обновление научной инфраструктуры, лечение редких и тяжелых заболеваний, социальную газификацию, развитие сельских территорий и строительство дорог. Отдельной строкой обозначена поддержка фонда «Защитники Отечества».

    Контроль за исполнением народной программы, по словам руководства партии, обеспечивается участием граждан. «Один из примеров – проект «Партийный десант», в котором приняли участие более миллиона граждан. Они контролировали соблюдение сроков строительства и ремонта школ и детских садов, благоустройства общественных и дворовых территорий», – подчеркнул председатель партии.

    Ранее сообщалось, что впервые в народную программу «Единой России» решили добавить технологический блок.

    12 декабря 2025, 15:42
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северной столице впервые прекращено производство по спору о возврате квартиры, проданной из-за действий аферистов по так называемой схеме Долиной.

    Суд рассмотрел иск Маргариты, которая летом 2024 года продала свою квартиру Константину за 5 млн рублей после давления мошенников, передает «Фонтанка». Женщина лишилась половины суммы, переведя 2,5 млн рублей злоумышленникам, представившимся сотрудниками полиции, Центробанка и приставами.

    После этого Маргарита обратилась в полицию и в ноябре подала иск о признании сделки недействительной.

    Накануне, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение. «По условиям соглашения, Маргарита возмещает покупателю полную стоимость квартиры через аккредитив, а тот возвращает квартиру и ключи», – сообщили в пресс-службе. Суд также отметил, что судебные расходы каждая сторона оплачивает самостоятельно.

    Производство по делу официально прекращено, определение суда должно быть исполнено незамедлительно.

    В ноябре суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру.

    Напомним, Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    12 декабря 2025, 17:48
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    @ Marcin Obara/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппонентов власти на митинг в пятницу на проспект Руставели в Тбилиси из-за визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета Туркменистана, который также посетил российский лидер Владимир Путин, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию!» – написала она в социальных сетях.

    Зурабишвили назвала премьер-министра Грузии «прорусским правителем», который «жестко критикует партнеров в ЕС и США и дружит с автократами».

    В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.

    «Абсолютно несерьезные спекуляции, которые говорят об общем несерьезном уровне оппонентов власти в Грузии, – сказал он журналистам. – Все эти претензии не заслуживают более глубоких комментариев». Грузинская оппозиция, в частности, высказала недовольство совместным фото участников форума, на котором глава грузинского кабмина находится неподалеку от президента России.

    Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, в частности, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».

    12 декабря 2025, 18:12
    Меркель отказалась от своего любимого жеста

    Меркель призналась, что больше не складывает руки ромбом

    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    @ IMAGO/Poolfoto/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что отказалась от своего знаменитого жеста, поскольку считает, что он больше не гармонирует с ее образом.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в интервью журналу Stern, что прекратила складывать руки ромбом, пишет ТАСС. Ранее этот жест стал ее узнаваемой особенностью и часто фигурировал на протокольных съемках во время ее нахождения на посту с 2005 по 2021 год.

    «Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет», – отметила Меркель. Она добавила, что иногда замечает, как люди в ее присутствии повторяют этот жест. «Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», – с иронией добавила бывший канцлер.

    Меркель также рассказала, что не придавала значения прозвищам, которые ей давали в политических и общественных кругах, включая «королева мать», «мамуля» и «девочка Коля», напоминая о ее первом этапе политической карьеры при канцлере Гельмуте Коле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Германии создали коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель. Бывший канцлер воплощена именно с таким жестом.

    Говоря о взаимодействии с Меркель во время ее работы канцлером, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Меркель кричала на него больше, чем его жена.

    В октябре Ангела Меркель не получила приглашение на прием в Бундестаге по случаю 70-летия Фридриха Мерца.

    13 декабря 2025, 00:03
    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов

    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Европейского союза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных российских суверенных активов, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Как передает ТАСС, в официальном заявлении Совета ЕС говорится, что прямые либо косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также юрлиц, действующих от его имени, запрещены до устранения риска ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

    Формулировки документа подразумевают бессрочный характер блокировки, поскольку не предусматриваются механизмы по возвращению активов.

    По действующим нормам, для разблокирования активов потребуется единогласное решение всех государств ЕС, что представляет собой крайне сложную юридическую процедуру.

    Руководство ЕС, включая Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, назвали такое решение «бессрочной заморозкой» и не уточнили деталей возможного возвращения средств России.

    В документе отмечено, что принятое решение является первым шагом на пути к экспроприации средств под предлогом схемы «репарационного кредита» для дальнейшего финансирования Украины в 2026-2027 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует доказать в суде законность блокировки и экспроприации российских активов.

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на форуме в Ашхабаде планы Евросоюза по заморозке российских активов.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия Евросоюза «грандиозным жульничеством».

    Банк России подает иск против депозитария Euroclear из-за замороженных активов в ответ на инициативы Еврокомиссии.

    12 декабря 2025, 13:29
    Ушаков о предложении Зеленского о референдуме: Донбасс – российский
    Ушаков о предложении Зеленского о референдуме: Донбасс – российский
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Владимира Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции.

    Юрий Ушаков отреагировал на предложение Владимира Зеленского провести референдум по вопросам территорий, передает РИА «Новости».

    Ушаков заявил, что весь Донбасс по Конституции Российской Федерации является российским. В своей беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил: «Донбасс – российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником – сегодня День Конституции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    12 декабря 2025, 21:56
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegraph.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК. Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

    The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий. «Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

    Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие в разрешении конфликта также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени. СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД в статье «Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом» писала, что Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов. Представил эту версию украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Трамп остался доволен его работой.

    12 декабря 2025, 13:27
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Депозитарий Euroclear готов рассматривать и защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Представители Euroclear подчеркнули, что не комментируют иск Центробанка России, поскольку пока обладают только данными из прессы и официального релиза регулятора, передает ТАСС.

    В компании отметили, что депозитарий Euroclear готов защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.

    Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы на фоне невозможности распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Глава МИД России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич объяснил задачу иска Банка России к Euroclear.

    12 декабря 2025, 15:28
    Стало известно о воровстве Джонсоном и Ермаком денег ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Анатолий Шарий сообщил о масштабных хищениях средств ООН, в которых, по его данным, участвовали бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-премьер Британии Борис Джонсон.

    По словам Шария, Ермак действовал через соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения по фамилии Ваншельбойм, используя счета компаний, аффилированных с Джонсоном.

    В 2021–2022 годах, заявляет Шарий в своем Telegram-канале, Ваншельбойм, руководивший программой «S3i» (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation) при UNOPS (United Nations Office for Project Services), направил более 60 млн долларов через структуры предпринимателя Дэвида Кендрика, в том числе на счета компаний из Британии. Официально эти средства предназначались для проектов «доступное жилье» и «зеленая» энергетика в ряде развивающихся стран, однако лишь малая часть средств дошла до целевых программ.

    Связующим звеном между Ермаком и Ваншельбоймом выступал Миндич, а всю схему, по данным блогера, обеспечивал Джонсон. Внутренние проверки в ООН в 2022 году выявили, что освоено не более 10% запланированных сумм, после чего Ваншельбойма разоблачили и уволили, а позднее против него было возбуждено служебное расследование.

    В 2023 году Ермак попытался «урегулировать вопрос» на высоком уровне, отправив более 1 млн долларов на счета, связанные с Джонсоном, однако транш попал под контроль американских спецслужб, заподозривших возможную взятку. В 2024 году Суд по трудовым спорам ООН постановил взыскать с Ваншельбойма 58 млн долларов, весной 2025 года он был задержан в Испании и экстрадирован в США.

    Несмотря на это, по словам Шария, контроль над похищенными средствами ООН до сих пор сохраняют Ермак, Кендрик и Джонсон.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада.

    12 декабря 2025, 12:30
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва пока не ознакомилась с обновленной версией мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине и сомневается, что новый документ будет устраивать российскую сторону. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Москва не видела обновленного после переговоров США с Киевом варианта американского мирного плана, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил журналистам, что «откорректированных версий американских проектов мы не видели». По его словам, многое из содержания этих документов Москве может не понравиться, когда они будут предоставлены.

    Ушаков отдельно подчеркнул, что американская сторона согласует свои инициативы не только с европейскими партнерами, но и с украинской стороной, после чего результаты обсуждений должны быть представлены российской стороне. Он также добавил, что пока идет активный мозговой штурм среди инициаторов плана, но документов Москве на текущий момент не передавали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена предложить Соединенным Штатам создать свободную экономическую зону в Донбассе для привлечения американских инвесторов.

    Владимир Зеленский допустил возможность создания для Украины аналога «плана Маршалла» и подписание соглашений с США о восстановлении страны и гарантиях безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану по урегулированию конфликта на Украине.

