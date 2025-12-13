Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.12 комментариев
Россия опередила США по закупкам бананов из Эквадора
Россия существенно нарастила поставки бананов из Эквадора за 10 месяцев этого года, заняв первое место среди других стран, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
По его словам, объем закупок бананов из Эквадора Россией вырос на 11,33% с января по октябрь по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Саласар добавил, что доля России в общем объеме экспорта бананов из Эквадора за этот период составила 20,01%, что значительно превышает показатели США, Нидерландов, Турции и Германии.
Саласар отметил: «У нас было существенное увеличение экспортных поставок в Россию, они выросли с января по октябрь на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Он также обратил внимание на то, что мировой объем предложения бананов сократился из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего в Восточной Азии и некоторых районах Латинской Америки.
Спрос на бананы остался стабильным, но снижение производства привело к росту цен на спотовом рынке. Средняя цена с начала года увеличилась на 10,30 доллара, что стимулировало такие страны, как Россия, увеличивать закупки по спотовым ценам. При этом Россия закупает по спотовым ценам около 30% бананов, остальная часть поставляется по контрактам.
Совокупный экспорт бананов из Эквадора с января по октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3,86%. По мнению Саласара, текущий уровень цен на бананы сохранится в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии планируют представить первые отечественные бананы в 2025 году. В России рассматривали возможность организации выращивания бананов в промышленных масштабах. Импорт бананов из Эквадора в Россию снизился до минимума с 2012 года.