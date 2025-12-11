Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
На Украине дроны применили для попытки заказного убийства
В Сокольниках возле Львова дрон ударил по коттеджу, полиция рассматривает случившееся как попытку убийства с применением дрона, сообщают украинские СМИ.
Неопознанный дрон нанес удар по частному жилому коттеджу в селе Сокольники Львовской области, передает ТАСС.
В результате повреждены крыша, фасад здания и несколько комнат, однако никто из находившихся внутри не пострадал. Местная полиция сообщила, что инцидент произошел без объявления воздушной тревоги в регионе.
Издание «Страна» отмечает, что отсутствие воздушной тревоги в момент атаки свидетельствует о запуске дрона с территории, находящейся недалеко от места происшествия. По данным украинского ресурса «Общественное», ссылающегося на источники в силовых структурах, речь идет о FPV-дроне, который способен преодолевать дистанции в десятки километров.
Полиция Львова возбудила уголовное дело и рассматривает основной версией попытку заказного убийства с применением беспилотника. Собственник коттеджа не раскрывается, как и информация о проживающих в доме лицах.
