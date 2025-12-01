Азаров сообщил о хищении украинскими коррупционерами более 108 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Азаров сообщил в своем Telegram-канале, что коррупционеры киевского режима могли похитить свыше 100 млрд долларов из средств, направленных на поддержку Украины с 2022 года.

По его словам, в страну было направлено примерно 360 млрд долларов, а коррупционная составляющая этих средств составляет от 15 до 30%.

В октябре свыше 70% украинцев заявили о росте коррупции в стране после начала спецоперации на Украине.

Волонтеры сообщили, что участники скандала на Украине украли сумму, превышающую 100 млн долларов, что могло бы обеспечить содержание целой бригады вооруженных сил Украины в течение года.

Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что коррупция на Украине мешает переговорам по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевское руководство представляет собой преступную группировку, не заботящуюся о народе.