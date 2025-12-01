  • Новость часаПВО уничтожила десять БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    Пушилин сообщил о прорыве ВС России под Красным Лиманом
    The Times назвала замену Зеленскому
    Bloomberg узнал о просьбе индийских военных перед визитом Путина
    Песков озвучил сроки визита Уиткоффа в Москву
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    1 декабря 2025, 01:20 • Новости дня

    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры по урегулированию

    Трамп: Ситуация с коррупцией на Украине не помогает переговорам по урегулированию

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Ситуация с коррупцией... она не помогает», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде смогли «поладить» и продвигаются вперед. Трамп добавил, что целью переговоров является прекращение гибели людей, а также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом он сказал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Он рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Трамп подтвердил, что Уиткофф планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп уверен, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Трамп сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде прошли переговоры США и Украины по украинскому урегулированию. Агентство Agence France-Presse сообщило о планах Уиткоффа отправиться в Москву 1 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф совершит визит в Россию в ближайшие дни.

    30 ноября 2025, 15:51 • Новости дня
    The Times назвала замену Зеленскому

    The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

    The Times назвала замену Зеленскому
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Киева в Великобритании Валерий Залужный может стать основным соперником Владимира Зеленского на возможных выборах на Украине, сообщили СМИ.

    The Times ссылается на исследование общественного мнения, которое показывает, что только Залужный может составить серьезную конкуренцию Владимиру Зеленскому на президентских выборах. Преимущество Залужного основано на его репутации «героя войны» и роли в командовании армией в первые месяцы конфликта, передает РБК.

    По данным опубликованных диаграмм, в январе 2024 года Зеленский уверенно опережал: его поддерживали более 45% избирателей, а Залужного – чуть более 30%. Однако к осени того же года ситуация изменилась – 30% избирателей были готовы проголосовать за Залужного, в то время как за Зеленского – только 20%. Весной 2025 года позиции действующего президента снова выросли до более 40%, тогда как у Залужного они снизились до 20%.

    К осени 2025 года разрыв между двумя кандидатами стал минимальным – менее 5%. Согласно диаграмме, Зеленский мог бы набрать чуть менее 30% голосов, а Залужный – немного более 25%. Причиной падения рейтинга Зеленского называют коррупционный скандал, который разгорелся в ноябре и привел к серьезному снижению его популярности.

    Бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist отметил, что «коррупционный кризис может привести к его отставке». В результате доверие к действующему президенту упало в два раза согласно опросам на фоне продолжающегося расследования компетентными органами.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Владимир Зеленский сам согласовывал коррупционные схемы в украинской энергетической сфере.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта на Украине с Россией. Зеленский также заявил, что проведение президентских выборов на Украине возможно только при прекращении огня и международной поддержке.

    Представитель Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла сообщения о его скрытой подготовке к участию в президентских выборах.

    Комментарии (9)
    30 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    @ общественное достояние

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский «Институт национальной памяти» признал русского флотоводца Федора Ушакова символом «российского империализма». Об этом говорится в опубликованных на сайте института материалах.

    В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».

    Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.

    В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.

    Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».

    Комментарии (15)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    Комментарии (6)
    30 ноября 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    така на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка, и весь мир это понимает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

     Захарова прокомментировала атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, заявив, что в Европе действует террористическая ячейка, передает ТАСС. По словам Захаровой, эта структура появилась благодаря значительному финансированию и поставкам оружия со стороны западных стран, которые также оказывают политическую поддержку.

    Захарова отметила: «Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка. Мы об этом говорили много лет. Ровно поэтому и стартовала та специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи – устрашение угроз безопасности».

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что теперь эта террористическая и неонацистская структура угрожает не только России, но и всей мировой безопасности. Она напомнила о недавнем случае обнаружения грузовиков с оружием в Молдавии и заявила, что сейчас зарегистрирован очередной теракт против гражданской энергетической системы.

    Российская сторона, по словам Захаровой, намерена проинформировать о случившемся все ключевые международные организации. Она подчеркнула, что на примере этого инцидента мировое сообщество должно осознать масштабы угрозы, созданной западными странами, поддерживающими киевский режим, который, как говорит Захарова, совершает террористические акты не только против России, но и против гражданских объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана заявили об ущербе отношениям с Украиной после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В Новороссийске включили системы оповещения из-за атаки беспилотников на терминал КТК. Казахстан отметил риски для мировой энергобезопасности после атаки на КТК.

    Комментарии (7)
    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    Комментарии (3)
    30 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона намерена в ходе переговоров во Флориде добиться итоговых договоренностей с украинской делегацией по вопросам территорий и гарантий безопасности, сообщил портал Axios.

    США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

    Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

    На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.


    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди ключевых тем американско-украинских переговоров во Флориде обсуждаются сроки проведения выборов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

    Делегации США и Украины во время переговоров во Флориде обсуждают вопрос графика выборов на Украине, а также возможность обмена территориями между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal. Издание ссылается на источник в Белом доме.

    «По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом», – цитирует Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале недели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Визит Уиткоффа состоится до отъезда Владимира Путина в Индию, запланированного на четверг.

    Песков отметил, что догадка корреспондента о возможной дате визита Уиткоффа – с понедельника по среду – полностью верна. «Методом дедукции вы правильно угадали», – заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 04:29 • Новости дня
    В Новороссийске включили системы оповещения об атаке беспилотников
    В Новороссийске включили системы оповещения об атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске работают системы оповещения об атаке беспилотников, сообщили глава города Андрей Кравченко и оперативный штаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске включили сирены системы оповещения из-за атаки беспилотников», – сообщил оперштаб в Telegram со ссылкой на Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака БПЛА», – говорится в сообщении Кравченко в Telegram.

    Жителям, находящимся дома, рекомендовано держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон, таких как ванная, коридор или кладовая. Тем, кого тревога застала на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах и подземных переходах, избегать открытых пространств у побережья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября в результате атаки безэкипажных катеров был поврежден причал ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском. Во вторник в ходе атаки дронов пострадало административное здание на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 09:16 • Новости дня
    Пленный офицер рассказал о массовом бегстве бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 10 украинских военнослужащих покидают позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ ежедневно, сообщил украинский военнопленный лейтенант Александр Рябенко.

    По его словам, около десяти украинских военнослужащих ежедневно покидали позиции и сбегали из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Рябенко рассказал, что на момент июня 2025 года моральный дух подразделения был крайне низким, а численность составляла только 41% от штатного состава.

    Военнопленный также сообщил, что техника в подразделении находилась в ненадлежащем состоянии. Из 14 бронированных разведывательно-дозорных машин только две оставались на ходу, остальные постоянно находились в ремонте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Бойцы рембата ВСУ решили покинуть армию из-за приказа выйти на передовую. Более 150 тыс. человек сбежали из ВСУ с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО перехватила и уничтожила 33 БПЛА за ночь над регионами России и Черным морем
    ПВО перехватила и уничтожила 33 БПЛА за ночь над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что из общего числа БПЛА 16 были сбиты над территорией Ростовской области, семь – над Краснодарским краем, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью. Еще шесть беспилотников перехвачены над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над регионами России и Черным морем с 18.00 до 23.00 мск. С 10.00 до 18.00 мск были сбиты шесть украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 22:36 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девочка
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки вооруженных сил Украины на Севастополь пострадала 15-летняя девочка, ее в тяжелом состоянии везут в больницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что девочка была ранена «осколками от сбитой воздушной цели» в парке Победы. «Нахожусь с главным врачом на связи», – сообщил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает система ПВО.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 06:20 • Новости дня
    Daily Mail заявила, что украинские беженцы в Шотландии могут стать бездомными

    Daily Mail: Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице

    Tекст: Антон Антонов

    Беженцы с Украины в Шотландии могут оказаться на улице, поскольку лейбористская администрация прекратила ежемесячные «благодарственные» выплаты приютившим их владельцам жилья, пишет Daily Mail.

    Как пишет Daily Mail, лейбористская администрация прекращает ежемесячные выплаты владельцам жилья в размере 350 фунтов (около 36 тыс. рублей), передает РИА «Новости».

    В результате «беженцы могут оказаться на улице». Издание отмечает, что на данный момент в Шотландии могут проживать около 28 тыс. украинских беженцев. «Многие хозяева домов попросят своих восточноевропейских гостей уйти», – пишет Daily Mail.

    Власти опасаются, что отмена выплат приведет к волне требований об оказании помощи по бездомности, а система социальной поддержки уже и так испытывает серьезное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Шотландии приняли решение не продлевать финансирование краткосрочного жилья для украинских беженцев.

    Комментарии (3)
    30 ноября 2025, 06:48 • Новости дня
    В Чехии заявили о «неясностях» в инициативе по снарядам для ВСУ

    Кандидат в главы МИД Чехии Мацинка: В проекте по снарядам для ВСУ есть неясности

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о дальнейшей судьбе инициативы по поставкам боеприпасов на Украину будет решаться после тщательного анализа, заявил кандидат на пост главы МИД в формируемом правительстве Чехии Петр Мацинка.

    По словам Мацинки, у данного проекта есть «ряд неясностей», и прежде чем принимать решения о продолжении программы, новый состав правительства хочет «посмотреть как в целом выглядит ситуация», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV NOVA.

    «Инициатива может быть продолжена, но сначала ее надо проанализировать», – сказал Мацинка.

    Мацинка также отметил, что серьезных изменений во внешней политике страны не ожидается. По его словам, в программном заявлении нового правительства подчеркивается неизменность европейского и евроатлантического курса Чехии. Мацинка уточнил, что это соответствует позиции предыдущего кабинета Петра Фиалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек заявил, что не исключает завершения чешской инициативы по поиску и поставке снарядов для Украины. Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по чешской инициативе в 2024 и 2025 годах.

    Руководители движений ANO, SPD и Motoriste подписали соглашение о создании правительства в Чехии. Председатель движения ANO Андрей Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза. Бабиш сообщил, что правительство, формируемое им, не намерено выделять средства из государственного бюджета для поддержки Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    WSJ: Переговоры США и Украины затрагивают вопрос даты выборов
    СМИ: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Путин пошутил про походы налево (видео)

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации