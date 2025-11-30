По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Песков подтвердил приезд Уиткоффа в Россию на следующей неделе
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни до отъезда президента России Владимира Путина в Индию.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Россию в начале недели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Визит Уиткоффа состоится до отъезда Владимира Путина в Индию, запланированного на четверг.
Песков отметил, что догадка корреспондента о возможной дате визита Уиткоффа – с понедельника по среду – полностью верна. «Методом дедукции вы правильно угадали», – заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.