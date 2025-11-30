Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву

Сийярто: Венгрии не требуется разрешение ЕС на поездки Орбана в Москву

Tекст: Мария Иванова

Венгрия не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией, заявил глава МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. Таким образом он ответил на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который накануне выразил недовольство тем, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без согласования с лидерами других стран ЕС.

Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской) подчеркнул: «Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, и наши решения определяются национальными интересами».

Кроме того, 28 ноября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Виктор Орбан также заверил, что Будапешт намерен продолжать самостоятельный курс во внешней политике, несмотря на внешнее давление, и нацелен на развитие сотрудничества с Россией. Сийярто акцентировал, что национальные интересы для венгерских властей остаются приоритетом.

В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал сербское руководство о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Орбан, в частности, заявил, что получил гарантии от Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию.