Кремль анонсировал двухдневный визит Путина в Индию

Кремль: Путин посетит Индию по приглашению Моди 4-5 декабря

Tекст: Вера Басилая

Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди отправится с государственным визитом в Индию 4 и 5 декабря, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе визита российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Моди. Также отдельная встреча состоится с президентом Индии Драупади Мурму.

В Кремле подчеркивают, что поездка президента охватит ключевые сферы российско-индийского партнерства, включая политику, торгово-экономические отношения, научно-техническое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В официальном сообщении указывается, что «визит имеет важное значение» для обеих стран и обсуждение охватит весь спектр двусторонней повестки.

В центре внимания переговоров окажутся «актуальные международные и региональные темы», отметили в Кремле. Также будет рассмотрено развитие особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Индия активно готовят визит Владимира Путина, который намечен на начало декабря.

На саммите президенты Владимир Путин и Нарендра Моди планируют подписать ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в миграционной сфере.