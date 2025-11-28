28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
Кремль анонсировал двухдневный визит Путина в Индию
Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди отправится с государственным визитом в Индию 4 и 5 декабря, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе визита российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Моди. Также отдельная встреча состоится с президентом Индии Драупади Мурму.
В Кремле подчеркивают, что поездка президента охватит ключевые сферы российско-индийского партнерства, включая политику, торгово-экономические отношения, научно-техническое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В официальном сообщении указывается, что «визит имеет важное значение» для обеих стран и обсуждение охватит весь спектр двусторонней повестки.
В центре внимания переговоров окажутся «актуальные международные и региональные темы», отметили в Кремле. Также будет рассмотрено развитие особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Индия активно готовят визит Владимира Путина, который намечен на начало декабря.
На саммите президенты Владимир Путин и Нарендра Моди планируют подписать ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в миграционной сфере.