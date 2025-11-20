В МИД назвали сферы будущих соглашений для подписания Путиным и Моди

Tекст: Катерина Туманова

«Ожидается принятие целого пакета документов в различных отраслях нашего сотрудничества: и в торгово-экономической сфере, и в плане наращивания инвестиций, и, возможно, в области миграции. Поэтому нам представляется, что действительно все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень», – сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он уточнил, что все идет по плану, встреча представителей двух стран готовится.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.