Песков сообщил о планах Путина посетить Индию до конца 2025 года
Президент России Владимир Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.
Планируемую поездку российского лидера подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что активная подготовка к визиту уже ведется, а сам визит будет состоятельным по содержанию.
Песков сообщил: «Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит».
Он воздержался от раскрытия деталей будущих договоренностей, отметив, что об их содержании сообщат дополнительно и своевременно.
Песков также отказался комментировать публикацию The Economic Times о якобы готовящемся соглашении между Россией и Индией по мобильности рабочей силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.
В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.