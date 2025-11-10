Песков сообщил о планах Путина посетить Индию до конца 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

Планируемую поездку российского лидера подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что активная подготовка к визиту уже ведется, а сам визит будет состоятельным по содержанию.

Песков сообщил: «Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит».

Он воздержался от раскрытия деталей будущих договоренностей, отметив, что об их содержании сообщат дополнительно и своевременно.

Песков также отказался комментировать публикацию The Economic Times о якобы готовящемся соглашении между Россией и Индией по мобильности рабочей силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.