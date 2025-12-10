Скульптр рассказал о появлении памятника военным КНДР в Курской области

Скульптр Чебаненко рассказал о появлении памятника военным КНДР в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Памятник северокорейским военным, принимавшим участие в защите Курской области от наступления украинских сил, планируют установить в регионе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Алексей Чебаненко, скульптор Студии военных художников имени Грекова. Он подчеркнул: «Памятник будет установлен в Курской области, конкретное место пока не определено. Работа будет вестись творческим коллективом, у нас большой штат».

Чебаненко рассказал, что команда сейчас занимается выбором площадки для монумента, ведь расположение напрямую влияет на архитектурную концепцию памятника. По его словам, уже есть наброски будущего мемориала, которые планируется доработать с учетом выбранной территории.

Пока окончательный проект памятника еще не утвержден – основная работа предстоит после того, как будет согласовано точное место установки. Скульпторы рассчитывают, что местоположение поможет раскрыть художественную задумку монумента и сделать его значимым объектом для региона.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает работу саперов КНДР по разминированию на территории Курской области.

Президент России Владимир Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в этом регионе.



