Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в Курской области
Военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, понеся потери в ходе боевых действий, отметил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики в Пекине.
По его словам, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики участвовали в освобождении Курской области по инициативе председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.
Как заявил Путин на переговорах с лидером КНДР в Пекине, спецподразделения КНДР действовали в полном соответствии с новым договором между двумя странами.
Путин особо подчеркнул: «По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором… Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически».
Президент России добавил, что страна никогда не забудет жертв, понесенных корейскими военнослужащими и их семьями. Путин подчеркнул, что героизм и мужество бойцов из КНДР заслуживают особого признания.
Кроме того, отношения между Россией и КНДР за последнее время приобрели союзнический и доверительный характер, сообщает РИА «Новости». Путин отметил, что сотрудничество между государствами стало особенно тесным и дружеским.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что после восстановления железнодорожного сообщения ожидается возобновление авиарейсов между Россией и КНДР впервые за 30 лет.