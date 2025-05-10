Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР

Tекст: Александра Юдина

Ким Чен Ын посетил посольство России в КНДР по случаю 9 мая и выразил уверенность, что День Победы объединяет две страны, передает ТАСС.

По его словам, в КНДР День Победы воспринимается как общий праздник с Россией, и радость от него разделяется с союзным государством.

Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы. Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.