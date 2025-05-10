Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что жители его страны разделяют радость праздника вместе с российским народом и считают этот день общим, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын посетил посольство России в КНДР по случаю 9 мая и выразил уверенность, что День Победы объединяет две страны, передает ТАСС.
По его словам, в КНДР День Победы воспринимается как общий праздник с Россией, и радость от него разделяется с союзным государством.
Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы. Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.