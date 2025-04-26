Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.