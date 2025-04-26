  • Новость часаРоссийский флаг поднят в Горнале Курской области
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    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня

    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    23 апреля 2025, 16:14 • Новости дня
    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ

    Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным «Космос».

    Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.

    В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство  810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    24 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области, в котором все еще остаются украинские силы, сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».

    «В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь», – приводит слова военного РИА «Новости».

    Российские военные смогли войти в Горналь с разных направлений. Он отметил, что бойцы сталкиваются с попытками противника остановить их наступление с помощью артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, по его словам, при продвижении российских подразделений к Горналю украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных. Кроме того, морпехи рассказали подробности освобождения монастыря в Горнале.

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    24 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Ожесточенные бои зафиксированы в Горнале Курской области

    Военные сообщили о попытках ВСУ перебросить резервы в Горналь

    Ожесточенные бои зафиксированы в Горнале Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Горналь Курской области идут тяжелые бои, ВСУ предпринимают попытки направить туда дополнительные силы.

    Бойцы группы «Север» проводят активную фазу операции по освобождению села Горналь, который остается последним населенным пунктом в Курской области под контролем ВСУ. Российские штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта, где продолжаются ожесточенные столкновения, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, командование ВСУ пыталось завести в Горналь несколько штурмовых групп на бронетехнике. Все эти группы были уничтожены российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале, а также в сети появилось видео освобожденного монастыря.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    23 апреля 2025, 19:08 • Новости дня
    Морпех рассказал подробности освобождения монастыря в Горнале

    ВС России высадились в тылу у ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

    Морпех рассказал подробности освобождения монастыря в Горнале
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Морпехи из группировки войск «Север» в ходе операции по освобождению монастыря в Горнале Курской области высадились в тылу у украинских боевиков, сообщил комбат с позывным «Антей».

    Группировка наступала с разных направлений, вокруг здания велись боевые действия, рассказал Антей, передает ТАСС.

    Военнослужащие его подразделения форсировали реку на пять километров и высадились в тыл украинских военных, уточнил он. «В этот момент с севера наступали наши штурмовые группы», – сказал комбат.

    Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали группировку украинских боевиков в монастыре населенного пункта Горналь.

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    25 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    «Северяне» нанесли удары по колумбийским наемникам в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» нанесла удары по группам колумбийских наемников в Сумской области Украины.

    «В приграничных лесах Сумской области вскрыты группы колумбийских наемников из состава 47 омбр. По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается о «тяжелых боях за освобождение Поповки, где осталось уничтожить укрофашистов на двух улицах». Кроме того, «Северяне» не позволили ВСУ перебросить из Миропролья в район границы «оккупантов на квадроциклах». «Прорыва госграницы не допущено», – говорится в сообщении.

    «В социальных сетях выявлены десятки некрологов ВСУшников из состава 21 омбр, уничтоженных «Бесстрашными» в результате комплексного огневого поражения 21 апреля в Осоевке (Сумская область)», – сообщает «Северный Ветер».

    Отмечается, что силы ВСУ, которые находятся в лесопосадках приграничья «брошены командованием», их уже не пытаются обеспечить продовольствием и боеприпасами.

    На Сумском направлении «Северяне» продолжают освобождение последнего захваченного врагом населенного пункта Суджанского района – села Горналь, украинские войска «выбиты из большей части населенного пункта», сохраняется «очаговое сопротивление» ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Сообщается, что две группы украинских военных хотели сдаться, но «были расстреляны своими сослуживцами».

    В окрестностях Локни «две группы 41 омбр ВСУ» также хотели самовольно оставить позиции, но «были остановлены заградительным огнем» сослуживцев. В целом «41 омбр утратила боеспособность в ходе «Курской авантюры».

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,8 тыс. м. За сутки потери ВСУ превысили 220 человек (из них более 160 на Сумском и 20 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, накануне группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

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    23 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    ВС России обратили в бегство подразделения ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько подразделений украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты группировки «Север», сообщили в Минобороны России.

    Гвардейцы проводят комплексное огневое поражение ВСУ в Горнале и во всей приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    В один из моментов украинских боевиков удалось обратить в бегство с ключевых укрепленных позиций в населенном пункте, добавили в министерстве.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    26 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Российский флаг поднят в Горнале Курской области

    Флаг России водружен в освобожденном от боевиков ВСУ Горнале

    Tекст: Вера Басилая

    В населенном пункте Горналь в Курской области поднят российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    В Горнале Курской области, последнем населенном пункте региона с присутствием украинских военных, был поднят российский флаг, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Апостол».

    Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» подчеркнул, что поднятие флага символизирует освобождение Курской области. Он отметил, что Горналь был последним населенным пунктом области, где оставались украинские войска, и теперь этот факт свидетельствует об окончательном освобождении региона от присутствия ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    При этом Герасимов отметил, что при освобождении Горналя особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    23 апреля 2025, 20:19 • Новости дня
    СК: В Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ признали 49 тыс. человек
    СК: В Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ признали 49 тыс. человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются свыше 49 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    По возбужденным уголовным делам допросили свыше 49 тыс. человек, назначены судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    С момента вторжения ВСУ в регион установлена гибель 191 мирного жителя, 372 человека получили ранения, включая 17 детей.

    «Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства», – добавили в СК.

    Ранее СК сообщал, что ВСУ в октябре 2024 года подожгли дом с человеком в Курской области, он сгорел заживо.

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    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    23 апреля 2025, 22:33 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Черным морем

    Tекст: Антон Антонов

    Над акваторией Черного моря и над территорией Курской области сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, с 20:00 до 21:00 мск силами ПВО над акваторией Черного моря сбили три БПЛА, над Курской областью – один.

    Напомним, в Елабужском районе Татарстана пожарные потушили два возгорания, возникших из-за атаки беспилотника.

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    24 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке прорваться в Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.

    «Пересечения государственной границы не допущено», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, артиллерия ликвидировала штурмовую группу, которая продвигалась в направлении Поповки. Подчеркивается, что российские войска держат под огневым контролем все возможные маршруты, по которым ВСУ могут попытаться выйти к данному населенному пункту.

    При этом разрозненные украинские силы, оставшиеся на российской территории, «лишены возможности эвакуации и поставок продовольствия, питьевой воды и боеприпасов».

    Также были ликвидированы штурмовые группы, которые хотели прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Украинским войскам не дали перебросить военных на квадроциклах в направлении Демидовки. Кроме того, на направлении Гоптаровки в лесных массивах Сумской области ликвидировано еще несколько групп украинских военных.

    «Северный Ветер» сообщает, что «командование ВСУ получило указание любой ценой сохранить напряженность вблизи границы с Белгородской областью до 9 мая».

    Также сообщается, что «Северяне» начали активную фазу операции по освобождению последнего оккупированного ВСУ населенного пункта в Суджанском приграничье – села Горналь в Курской области. «Бесстрашные» штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», – говорится в сообщении.

    Попытки украинской стороны завести несколько штурмовых групп на бронетехнике привели к тому, что уничтожены личный состав, пикапы и БТР «М-113» ВСУ.

    «В Сумской области ВСУшники готовятся к затяжным боевым действиям в глубине региона», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 2,4 тыс. м. За сутки потери ВСУ составили свыше 250 человек (из них более 170 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях).

    Напомним, штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области.

    Командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указывал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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