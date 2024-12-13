Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Появилось видео с бойцами якобы ССО КНДР после штурма в Плехово
Появилось видео с возможно участвовавшими в штурме Плехово бойцами из Северной Кореи
После сообщений о штурме Плехово в Курской области силами ССО КНДР в сети появилось видео, на котором бойцы идут по заснеженной дороге и, предположительно, несут раненых товарищей.
Как сообщает телеканал «Царьград», на кадрах запечатлены бойцы, штурмовавшие населенный пункт Плехово в Курской области. Кадры были опубликованы военными корреспондентами. На видео бойцы движутся группой по заснеженной дороге, неся, по всей видимости, раненых.
Определить этническую принадлежность запечатленных военнослужащих только по видео невозможно, однако телеканал сообщает, что это это именно бойцы КНДР. Также на кадрах видно, что активные боевые действия в поселке уже не ведутся. На улицах отсутствуют как российские, так и украинские военные.
На данный момент нет официальных подтверждений или опровержений со стороны российских или северокорейских властей о возможном участии спецназа Северной Кореи в боевых действиях в Курской области.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России взяло под контроль населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.
Между тем договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией вступил в силу после обмена ратификационными грамотами в Москве.