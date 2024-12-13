Появилось видео с бойцами якобы ССО КНДР после штурма в Плехово

Появилось видео с возможно участвовавшими в штурме Плехово бойцами из Северной Кореи

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает телеканал «Царьград», на кадрах запечатлены бойцы, штурмовавшие населенный пункт Плехово в Курской области. Кадры были опубликованы военными корреспондентами. На видео бойцы движутся группой по заснеженной дороге, неся, по всей видимости, раненых.

Определить этническую принадлежность запечатленных военнослужащих только по видео невозможно, однако телеканал сообщает, что это это именно бойцы КНДР. Также на кадрах видно, что активные боевые действия в поселке уже не ведутся. На улицах отсутствуют как российские, так и украинские военные.

На данный момент нет официальных подтверждений или опровержений со стороны российских или северокорейских властей о возможном участии спецназа Северной Кореи в боевых действиях в Курской области.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России взяло под контроль населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

Между тем договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией вступил в силу после обмена ратификационными грамотами в Москве.