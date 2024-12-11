Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
ВС России в последние сутки взяли под контроль населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщило Министерство обороны.
Группировка «Север» освободила Дарьино и Плехово в ходе наступательных действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ потеряли в районах поселков Гуево, Лебедевка и других населенных пунктов более 200 военнослужащих, танк, три БМП Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военный ВСУ сдался в плен.
В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника.
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 235 танков, 174 боевые машины пехоты и 308 артиллерийских орудий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу. В последние сутки украинская армия потеряла более 200 военнослужащих и несколько единиц техники на Курском направлении.