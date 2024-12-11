Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» освободила Дарьино и Плехово в ходе наступательных действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения ВСУ потеряли в районах поселков Гуево, Лебедевка и других населенных пунктов более 200 военнослужащих, танк, три БМП Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военный ВСУ сдался в плен.

В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 235 танков, 174 боевые машины пехоты и 308 артиллерийских орудий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу. В последние сутки украинская армия потеряла более 200 военнослужащих и несколько единиц техники на Курском направлении.