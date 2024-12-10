Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Гуево, Лебедевки и других населенных пунктов.

Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника у нескольких населенных пунктах на территории Курской и Сумской областей.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. 660 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 1249 боевых бронированных машин, более тысячи автомобилей и 308 артиллерийских орудий.

В прошлые сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 200 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета.

За сутки до этого украинская армия потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих.