Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 человек
Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 200 военнослужащих и несколько единиц техники, сообщило Министерство обороны России во вторник.
ВСУ также потеряли восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Гуево, Лебедевки и других населенных пунктов.
Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника у нескольких населенных пунктах на территории Курской и Сумской областей.
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. 660 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 1249 боевых бронированных машин, более тысячи автомобилей и 308 артиллерийских орудий.
В прошлые сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 200 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета.
За сутки до этого украинская армия потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих.