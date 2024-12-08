О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области
Украинская армия за последние сутки потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих, сообщило российское Минобороны в воскресенье.
Уничтожены также две БМП, включая американские Bradley, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировки «Север» поразила формирования трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригады охраны ВСУ. В числе пораженных оказались и три бригады теробороны ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки и других населенных пунктов.
Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гуево, Мартыновка, Суджа и Черкасское Поречное. В Сумской области поражены местности около Басовки, Глухова и Журавки.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 39 тыс. 260 военнослужащих и множество техники, включая 232 танка и 1233 боевые бронированные машины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. В прошлые сутки ВСУ потеряли более 380 военнослужащих на Курском направлении.