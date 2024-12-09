Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета.

Всего за время боевых действий на Курском направлении, противник потерял более 39 тыс. 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера и множество другой техники, включая системы РЭБ и ПВО.

Накануне сообщалось, что украинская армия за последние сутки потеряла на Курском направлении более 400 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.