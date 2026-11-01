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Российские миллиардеры потеряли с начала года 28 млрд долларов
Bloomberg: Российские миллиардеры потеряли с начала 2026 года 28,4 млрд долларов
Российские миллиардеры с начала 2026 года потеряли в общей сложности более 28,4 млрд долларов, больше других потерял президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Такие данные приводит РИА «Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Наибольшие потери понес президент «Норникеля» Владимир Потанин, его потери составили 8,1 млрд долларов год к году. Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 21,6 млрд долларов. На втором месте оказался Михаил Прохоров из группы «Онэксим», он потерял 4,86 млрд долларов, а его состояние сократилось до 10,8 млрд. Тройку замыкает совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с потерей в 3,8 млрд долларов и текущим состоянием 10,4 млрд долларов.
В список также вошли Андрей Мельниченко (потерял 2,8 млрд долларов), Павел Дуров* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ; потерял 2,61 млрд), Леонид Федун (потерял 1,96 млрд), Владимир Лисин (потерял 1,75 млрд), Леонид Михельсон (потерял 1,14 млрд), Алишер Усманов (потерял 914 млн) и Алексей Мордашов (потерял 515 млн долларов).
Еще восемь российских миллиардеров также присутствуют в рейтинге, однако потери двоих не превышают 500 млн долларов, а оставшиеся шестеро оказались в плюсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале совокупное состояние 20 российских миллиардеров в рейтинге Bloomberg Billionaires Index увеличилось почти на 19,4 млрд долларов.
В конце прошлого года сумма средств 21 российского миллиардера увеличилась почти на 18 млрд долларов.
В апреле 2025 года число миллиардеров из России в списке Forbes достигло рекордных 146 человек.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ