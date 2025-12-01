Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 18 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние богатейших предпринимателей России с начала года увеличилось почти на 18 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером по приросту капитала стал Алишер Усманов, который поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга российских миллиардеров. Его состояние выросло на 5,32 млрд долларов и достигло 18,5 млрд долларов.

Индекс BBI формируется исходя из стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями, а для некоторых компаний расчет ведется на основе соотношения их капитализации к EBITDA или из цены акции к прибыли на акцию.

В глобальный рейтинг сейчас входят 500 самых богатых людей мира, среди которых 21 гражданин России. На 1 декабря их совокупное состояние составило 306,5 млрд долларов.

В октятбре сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20 млрд долларов.

Между тем Татьяна Ким заняла первую строку рейтинга богатейших женщин России.