Песков: Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей

Tекст: Ольга Иванова

Россия рассматривает возможность прекращения военного конфликта на Украине только в связи с достижением своих целей, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на недавние заявления Владимира Зеленского, который предложил Москве готовить альтернативный «план Б» по завершению конфликта.

Песков прямо заявил: «Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей». По словам представителя Кремля, любые решения Москвы по этому вопросу увязаны исключительно с результатами, которых страна намерена добиться в ходе спецоперации на Украине.

Таким образом, власти России демонстрируют неизменную позицию: диалог о завершении боевых действий возможен только после выполнения национальных задач, поставленных в рамках текущей ситуации.

