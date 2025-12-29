Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Кремль не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
В Кремле не поняли смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что России необходимо готовить план «Б» в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле затруднились пояснить, что означают слова Владимира Зеленского о необходимости подготовить для России план «Б» в конфликте на Украине, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами: «Не понимаю, что имеется в виду». Таким образом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что комментировать высказывание президента Украины затруднительно из-за отсутствия понимания его содержания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году. Зеленский уточнил, что 60 млрд из этой суммы составляет бюджет самой Украины, а еще 60 млрд необходимо найти на следующий год. Он также назвал планом «А» завершение боевых действий, а планом «Б» – поиск 120 млрд долларов.