Газпром сообщил о рекордно малых запасах газа во Франции
Объем газа в подземных хранилищах Франции к середине февраля оказался на минимальном уровне за все время наблюдений, опустившись ниже четверти от вместимости.
Запасы газа в подземных хранилищах Франции к 13 февраля опустились ниже 25%, что стало историческим минимумом для этого времени года, передает ТАСС. Об этом сообщили в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. В компании отметили, что из хранилищ Франции уже отобрано более 95% газа, закачанного перед отопительным сезоном.
«13 февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля. Из хранилищ Франции уже отобрано более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме», – заявили в российской компании.
Глава Газпрома Алексей Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для европейского газового рынка и обратил внимание на очередной исторический антирекорд газового рынка Евросоюза. По его словам, ситуация в регионе остается критически напряженной.
Днем ранее Газпром уже сообщал об аналогичном историческом минимуме запасов в немецких хранилищах. Миллер подчеркнул, что обеспечить закачку газа в ПХГ Европы летом будет крайне сложно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из подземных хранилищ. Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%. Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.