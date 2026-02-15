В Свердловской области два ребенка погибли из-за схода снега с горки

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел утром 15 февраля, когда дети отправились кататься с горки на тюбинге. После того как они долго не возвращались, бабушка одного из них решила проверить, где находится внук, передает РИА «Новости».

Позже сосед заметил тюбинг возле горки, а после осмотра территории дети были обнаружены под снегом. Прокуратура Шалинского района уже начала проверку по факту трагедии.

Как сообщили в ведомстве, органы дадут правовую оценку исполнению требований безопасности и охраны жизни несовершеннолетних. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Накануне в Лянторе Сургутского района подросток 2013 года рождения погиб, еще один ребенок получил травмы после схода снега с крыши хоккейного корта.

В пятницу произошли сразу три инцидента, связанные с падением снега. Так, в Москве погиб ребенок из-за схода снега с навеса над балконом. В Нижнем Новгороде при сходе наледи с крыши пострадали пятеро детей.