Агроном назвал самые эффективные способы борьбы с сорняками на даче

Tекст: Татьяна Косолапова

«Вообще очень важно, где именно будет проходить борьба с сорняками: на грядке или участке в целом. Способы избавления существуют самые разные, но не все из них эффективны или безвредны. Совершенно точно не стоит начинать избавление от сорняков с химии, поскольку это не всегда безопасно, особенно в домашних условиях», – предупреждает Викулов.



На грядках борьба с сорняками, по словам специалиста, должна начинаться осенью, сразу после уборки последнего урожая. Всю почву, отведенную под урожай, необходимо тщательно перекопать, не разбивая, оставляя крупными глыбами. Сделать это нужно не позднее конца октября, так как уже в ноябре, как правило, приходят первые заморозки. Крупные комья земли следует оставить в таком виде зимовать, они хорошо промерзнут, и мелкие корневища, семена и проростки сорняков, а также патогены уничтожатся. По весне оттаявшие комья земли нужно разбить, распределить по грядкам, удобрить, а после производить посадку растений. Такая процедура сильно снизит прорастание как однолетних, так и многолетних сорняков.

«Но все равно надо понимать, что в почве есть семена, корневища сорняков, которые нам будут мешать в большей или меньшей степени. С ними все равно придется бороться вручную, регулярно обрабатывать грядки. Однако, их количество будет уже минимальным. Опять же, есть и те растения, которые требуют минимальной обработки. Например, если капуста посажана правильно, за ней был уход, то она своей розеткой листьев просто затеняет почву, после нее сорняков-то и нет практически», – говорит агроном.

Также, в борьбе с сорняками на больших площадях хорошо помогает картофель, продолжает собеседник. Но не из-за своих каких-то особенностей воздействия на другие растения, а из-за особенностей содержания. Его необходимо окучивать по 2-3 раза, что и препятствует массовому прорастанию сорняков и их существенному развитию. Почва после посадки этого корнеплода выходит достаточно чистая.

«Существуют и отдельные способы выращивания огорода, чтобы меньше появлялось сорняков. Например, с мульчированием. Так выращивают лук, закрыв его толстым слоем соломы, а также ее вкладывают в лунки с овощем. В результате действительно меньше сорняков. Но этот способ неоднозначный, поскольку начинающие огородники могут таким образом просто погубить свои растения. Таким образом можно и клубнику осыпать, лучше всего подойдет стружка коры или мульча из опилок», – делится Викулов.

Еще один эффективный способ борьбы с сорняками – укрытие темной дышащей тканью, рассказывает специалист. Подходит он как для огорода, так и для больших территорий, которые нужно очистить. Например, так можно выращивать клубнику, прорезав в ткани дырочки для листьев и укрыв грядки. За счет того, что на землю не будет попадать солнце, сорняки будут прорастать неохотно. Однако нужно следить, чтобы под тканью все дышало и проветривалось, иначе заведется грибок, который поразит растения. А чтобы очистить с помощью ткани большую территорию, нужно просто оставить ее закрепленной на нужном участке на целый сезон. В следующем году, когда почва будет освобождена от ткани, можно будет заметить, что сорняков практически нет.

«Но есть более известный и простой способ избавления больших территорий от сорняков – сидераты (растения, которые высаживаются с целью улучшения почвы). На освободившиеся после ранней культуры участок высевают сидераты, например, горчицу, которая набирает массу, вырастает до самого своего большого состояния, зацветает, после чего почву заделывают – растения валят на землю, закапывают, перекапывают. Это растение подавляет рост многих сорняков, является ингибитором (не дает прорастать семенам и развиваться многим сорнякам). Кроме того, оно обогащает почву органикой, улучшая ее качество», – объясняет эксперт.

Также агроном отмечает, что существуют многие цветы, которые способны бороться с сорняками. Например, бархатцы выделяют такие вещества как тиофены, которые подавляют рост некоторых сорняков и нематод, а наструция очень плотно укрывает почву, не давая сорнякам света, чем может быть полезной под плодовыми деревьями или вдоль грядок. Похожими свойствами обладают желтые люпины, дороникумы (козульники) и золотарники.

«Все эти цветы действительно могут противостоять сорнякам, но только во время своего собственного присутствия. То есть, чтобы бархатцы действительно помогли избавиться от сорных растений, то ими нужно засадить весь участок. Поэтому, я бы не стал на них серьезно рассчитывать, такой способ неэффективный», – заключил Викулов.

Ранее в беседе с газетой Взгляд Викулов рассказал дачникам, как помочь клубнике пережить дождливую погоду. Для этого он порекомендовал делать бороздование и мульчирование, благодаря чему в том числе удастся сохранить ягоды до полного созревания.