Агроном дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду

Агроном Викулов рассказал, как вырастить клубнику дождливым летом

Tекст: Татьяна Косолапова

«Клубника сама по себе очень чувствительна к избытку влаги, соответственно, начинает как бы слабеть, болеть, мы теряем урожай. Поэтому нужно максимально отвести влагу от зоны корней, чтобы во время дождей растение не утопило. К тому же, еще неспелые ягодки под нагрузкой капель могут оказаться на земле, став лакомством для насекомых и прочей живности», – говорит Викулов.



По его словам, если клубника посажена не на специальные высокие грядки, где предусмотрен водоотвод, а в землю, то необходимо сделать так, чтобы она находилась как бы на пригорке. Для этого следует вырыть с обеих сторон от кустиков параллельные борозды для отвода влаги. Однако нужно быть осторожными, чтобы не травмировать корни растения.

«Есть еще одна проблема: в такую сырую погоду активизируются различные заболевания, развивается гниль, а также появляются главные вредители – слизни и улитки. Поэтому важно постараться максимально защитить клубнику. Но нет никакого смысла обрабатывать ее какими-либо химикатами, потому что так ягоды станут непригодны в пищу», – предупреждает собеседник.

По его словам, лучше всего в данной ситуации поможет мульчирование. Это и от болезней растения защищает, и слизней задерживает, и не позволяет ягодам лежать на голой земле. Такой способ делает их менее доступными для насекомых и другой живности. Подойдет любая мульча, доступная под рукой, однако лучшей в данном случае станет из опилок, а хуже всего защитит торф.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца июня в Московском регионе ожидается прохладная погода и дожди. Температура воздуха будет не выше 20 градусов тепла.