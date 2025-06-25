Синоптик спрогнозировал до конца июня прохладу и дожди в Москве

Вильфанд: До конца июня ожидаются прохладные и дождливые дни

Tекст: Ирма Каплан

«В ночь на среду температура в Москве будет варьироваться от +10 до +12 градусов, днем значения будут в диапазоне +18... +20 градусов, то есть еле-еле будут приближаться к 20-градусной отметке», – рассказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что в течение четверга, пятницы, субботы и воскресенья, температура в Московском регионе будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, в столице +17...+20 градусов.

По данным метеоролога, в среду в Москве пройдет небольшой дождь, местами умеренный. В четверг прогнозируется усиление ветра, отчего температура воздуха будет казаться ниже. Пятница и выходные дни преимущественно ожидаются без осадков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптики рассказали об обвале холода в Москве и почему это нормально в июне.