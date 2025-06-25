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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    25 июня 2025, 01:45 • Новости дня

    Синоптик спрогнозировал до конца июня прохладу и дожди в Москве

    Вильфанд: До конца июня ожидаются прохладные и дождливые дни

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение ближайших дней жителей столицы ожидает прохладная и преимущественно дождливая погода с дневной температурой не выше 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В ночь на среду температура в Москве будет варьироваться от +10 до +12 градусов, днем значения будут в диапазоне +18... +20 градусов, то есть еле-еле будут приближаться к 20-градусной отметке», – рассказал он ТАСС.

    Вильфанд добавил, что в течение четверга, пятницы, субботы и воскресенья, температура в Московском регионе будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, в  столице +17...+20 градусов.

    По данным метеоролога, в среду в Москве пройдет небольшой дождь, местами умеренный. В четверг прогнозируется усиление ветра, отчего температура воздуха будет казаться ниже. Пятница и выходные дни преимущественно ожидаются без осадков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптики рассказали об обвале холода в Москве и почему это нормально в июне.

    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

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    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    У пережившего нападение в Шереметьево мальчика диагностировали переломы черепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

    Ребенок находится в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске, его состояние оценивается как стабильное, мозг не пострадал, указала Мишонова, передает ТАСС.

    По ее словам, у пострадавшего есть переломы черепа, его ввели в медикаментозный сон.

    Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что напавший на ребенка в аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения.

    Правоохранители устанавливают мотивы нападения.

    Ранее Волк сообщала, что мужчина напал на ребенка в Шереметьево, его задержали.

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    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    24 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на жесткие меры денежно-кредитной политики, фармацевтическая и частично химическая отрасли в России продолжают демонстрировать ускоренный рост, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

    По словам Гангана, в экономике страны складывается крайне неоднородная ситуация. Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как черная металлургия, газовый сектор и отдельные направления гражданского машиностроения, выпуск продукции даже снижается, передает ТАСС.

    Однако другие сферы, в частности фармацевтика, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений, продолжают демонстрировать значительный рост.

    Ганган добавил, что на данный момент Банк России фиксирует именно замедление темпов роста в экономике, а не рецессию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик.

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    24 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь военным

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные убили 15 мирных жителей села Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, сообщили выжившие беженцы.

    По их словам, в доме с января 2025 года проживали 17 человек, среди них четверо детей. В мае-июне 2025 года жители укрывали у себя в доме российских военнослужащих. По донесению соседа украинским военным стало известно о местонахождении российских солдат, и они нанесли удар беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Один из выживших, Алексей Ламин, сообщил, что все находившиеся в доме спустились в подвал, опасаясь быть расстрелянными, и пытались спасти детей и стариков.

    По его словам, тяжелый дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпасы, что привело к гибели нескольких человек. Его сестра Елена Пономаренко рассказала, что при первой атаке погибли четверо детей. Ламин отметил, что его жена и мать также погибли при повторном ударе дрона, когда пытались помочь раненому сыну.

    Ламин рассказал, что его дочь погибла у него на руках, несмотря на попытки спасти ее. Он добавил, что после выхода из подвала прошел через поле и, встретив российского военного, рассказал ему о случившемся.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером. Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

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    24 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Лавров заявил о преждевременности выводов по перемирию Ирана и Израиля

    Лавров призвал не спешить с выводами по перемирию Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делать окончательные выводы по заявлениям президента США Дональда Трампа о договоренности между Ираном и Израилем пока рано, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, информации из Вашингтона, Израиля и Тегерана поступает много, однако ясной картины еще нет. Глава МИД уточнил, что американская сторона сообщила об убедительных переговорах с Израилем по поводу прекращения огня и бессрочного перемирия, а также о схожей роли Катара в отношении Ирана.

    Лавров подчеркнул, что Россия приветствовала бы, если бы подобная договоренность действительно существовала. Вместе с тем, он отметил, что после объявления о перемирии появились сообщения о продолжающемся обмене ударами между Ираном и Израилем.

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    Министерство призвало не делать поспешных выводов на основании неполной информации и подтвердило, что поддерживает мирное решение конфликта.

    Ранее Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет уже после объявления перемирия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

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    24 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.

    Документ, подписанный Путиным, обязывает банки открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей, передает РИА «Новости». Исключения сделаны только для полностью дееспособных несовершеннолетних – тех, кто вступил в брак, официально трудоустроен или занимается бизнесом с разрешения родителей.

    Закон был принят для усиления защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, преступники часто убеждают несовершеннолетних оформлять карты, которые впоследствии используются для вывода похищенных средств. Володин отмечал, что подростки неосознанно становятся дропперами, когда оформляют на себя банковские карты по просьбе злоумышленников.

    Напомним, Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

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    24 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Правительство предложило переименовать станцию метро «Новомосковская»

    Правительство предложило переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичным властям предложено рассмотреть переименование станции метро «Новомосковская» в «Станкин» на фоне планов строительства кампуса МГТУ площадью 15 гектаров.

    Кабинет министров России рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос о возможном переименовании станции метро «Новомосковская» в «Станкин», передает ТАСС. В сообщении пресс-службы кабмина уточняется: «Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть возможность переименования станции метро «Новомосковская» в «Станкин».

    Станция «Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии столичного метро и расположена в районе Коммунарка. В этом районе планируют построить современный кампус МГТУ «Станкин» на участке площадью 15 гектаров.

    Техническое задание на возведение комплекса для 11,5 тыс. студентов, как отмечали в правительстве, должно быть готово к сентябрю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы приняли решение о переименовании двух площадей в столице. Москвичи предложили назвать одну из улиц в честь бывшего мэра Юрия Лужкова. В РЖД решили переименовать две станции Павелецкого направления Московской железной дороги.

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    24 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Госдума разрешила ООО отменять преимущественное право выкупа долей совладельцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября этого года компании в форме ООО получат возможность отменять преимущественное право выкупа долей совладельцев, если внесут это в устав.

    Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении, передает «Интерфакс». Теперь общества с ограниченной ответственностью смогут по решению всех участников внести в устав положение об отмене преимущественного права выкупа долей.

    Документ также позволяет закрепить в уставе индивидуальные правила для отдельных совладельцев о применении или отмене преимущественного права, например, не распространять его на определенных участников с крупными долями. В обратном случае компании, напротив, смогут предусмотреть преимущественное право для одного, нескольких или всех участников при определенных условиях.

    Исключение положений о преимущественном праве из устава возможно по решению большинства – две трети голосов участников общества. Такое решение собрания участников подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

    Организация будет обязана предоставлять по запросу участника информацию о лицах, обладающих преимущественным правом выкупа, в течение пяти рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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    24 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Омбудсмен назвала сроки реабилитации ребенка после инцидента в Шереметьево

    Омбудсмен Мишонова: Реабилитация ребенка после инцидента в Шереметьево займет месяц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реабилитация ребенка, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, займет не менее одного месяца, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    При положительной динамике мальчика через пару дней переведут из реанимации в отделение, сообщила омбудсмен в Telegram-канале.

    «Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца», – уточнила она.

    Омбудсмен также рассказала, что у ребенка нет повреждений мозга. Она сообщила, что после завершения МРТ врачи подтвердили отсутствие нарушений и сообщили о стабильном состоянии пациента. В ближайшие два дня планируется отключить мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас он спит под медикаментозным сном.

    Напомним, в московском аэропорту правоохранители задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка и причинил ему серьезные травмы.

    Сообщалось, что переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа.

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    24 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Командиры получили право арестовывать за проступки на спецоперации

    Командиры получили право назначать арест за проступки на спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командиры воинских частей, начальники военной полиции и гарнизонов получили право самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за грубые дисциплинарные проступки.

    Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина, который вносит изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что дисциплинарный арест может применяться к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 8 августа 2024 года №231-ФЗ. Ранее подобное решение принимал исключительно судья гарнизонного военного суда.

    «Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка», – говорится в указе.

    Теперь командиры частей и руководители военной полиции получили право ограничивать свободу провинившихся военнослужащих, не дожидаясь решения суда. Изменения направлены на повышение дисциплины и оперативное реагирование на нарушения в условиях спецоперации.

    Ранее военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией.

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    24 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Утвержден закон о признании документов на недвижимость в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы поддержали принятие закона, направленного на легализацию документов о недвижимости, оформленных в новых российских регионах до их вхождения.

    Новый закон, принятый депутатами, предусматривает признание документов на недвижимость, выданных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их официального присоединения к России, передает РИА «Новости».

    Документ также предполагает создание специальных комиссий в указанных регионах, которые будут заниматься проверкой соответствия этих документов российскому законодательству. В состав комиссий войдут представители региональной и федеральной власти, ответственные за регистрацию объектов недвижимости.

    Особое внимание уделяется различиям в регулировании: в ДНР и ЛНР вопросы недвижимости решались на основании местных актов, а в Запорожской и Херсонской областях – украинским законодательством.

    Закон устанавливает срок в 90 дней со дня публикации для разработки региональных актов, необходимых для начала работы комиссий. Комиссии получат право рассматривать документы как по отдельным объектам, так и по их группам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    24 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Река Херота в Сочи поднялась до опасной отметки из-за залповых ливней

    Tекст: Антон Антонов

    Мощные ливни с градом и сильным ветром привели к резкому подъему уровня воды в реке Херота, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

    Залповые ливни обрушились на Сочи вечером в понедельник, за час выпало 47 мм осадков, участки трасс подтопило. «Река Херота достигла опасного явления», – приводит ТАСС текст сообщения МЧС.

    Все городские службы переведены на усиленный режим работы, за ситуацией следит оперативный штаб города. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, которое сохранится 24 июня. Ливни сопровождались градом и сильным ветром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, река Херота в декабре вышла из берегов. Низменные территории оказались затоплены.


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    • Трамп осознал свое слабое место

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    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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