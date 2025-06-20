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Синоптики рассказали об обвале холода в Москве и почему это нормально в июне
Синоптики рассказали об обвале холода в Москву и почему это нормально в июне
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе москвичей ждет значительное понижение температуры, так как в ночь на 25 июня температура опустится до +2 градусов, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в столичном регионе находится в пределах естественных климатических колебаний.
Самой холодной на следующей неделе станет ночь на четверг, 25 июня, когда температура воздуха может опуститься до +2 градусов, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
При этом в ночь на воскресенье, 22 июня, прогнозируется +7...+9 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. Небольшое потепление, по словам синоптика, ожидается в ночь на понедельник, 23 июня – температура поднимется к утру до +11 градусов.
«Однако со вторника, с наступлением светлого времени суток, снова начнутся дожди», – добавил Тишковец.
В свою очередь, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что температура воздуха в Московском регионе – в пределах нормы.
«На самом деле, все эти сообщения – только для того, чтобы привлечь внимание к погоде. Но ничего сверхъестественного и необычного в ней нет», – заявил он в беседе с aif.ru.
Шувалов подчеркнул, что понижение температуры на 2-4 градуса не выходит за пределы допустимых колебаний.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве из-за плотной облачности разница между ночной и дневной температурами сегодня составляет всего 3-4 градуса, что летом наблюдается крайне редко, это характерно для зимы.