Вильфанд назвал незначительный суточный ход температуры в Москве редкостью

Tекст: Мария Иванова

Разница между дневной и ночной температурами в Москве сейчас минимальна, как зимой, что для лета – редкость, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодняшний день совершенно необычен, потому что плотная облачность, воздух с севера перемещается, и солнце не пробивается через облака. Это приводит к тому, что ночью температура была около 10-12 градусов, а дневные температуры составляют 15-16 градусов. То есть сегодня суточный ход будет всего-навсего 3-4 градуса. Редчайший случай, когда летом такая ситуация, ведь сейчас идет период самого "горячего" солнца, а суточный ход будет как для зимы, зимой это частое явление», – отметил Вильфанд.

Он объяснил, что подобная минимальная разница связана с плотной облачностью, из-за которой солнце не прогревает поверхность. Обычно летом суточный ход температуры гораздо выше, передает ТАСС.

При этом эксперт заметил, что сами температурные значения для июня не являются аномальными и близки к обычной климатической норме.

Напомним, на этой неделе на юге Москвы прошел сильный дождь, за три часа выпала треть месячной нормы осадков.

Между тем психотерапевт Евгений Кульгавчук посоветовал в дождливую погоду брать пример с владельцев собак и выходить на улицу несмотря на погоду.