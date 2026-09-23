Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.16 комментариев
Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе
Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе
Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.
«Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.
Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.
Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.
Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.
В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.