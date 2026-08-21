Западные страны осудили планы Израиля по разделу Западного берега

Tекст: Игорь Иножарский

Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Норвегия в совместном заявлении назвали открытие Израилем тендеров на строительство более 1200 единиц жилья в рамках проекта Е1 «недопустимым», нарушающим территориальную целостность палестинских территорий, передает Al Jazeera. Страны предупредили о «юридических и репутационных последствиях» для участников проекта и потребовали от Израиля немедленно отказаться от этих планов.

«Это не только отдаляет нас от мира, но и подрывает международный авторитет самого Израиля», – говорится в заявлении.

МИД Египта выразил «полное неприятие попыток закрепить статус-кво через незаконное расширение поселений», а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим написал, что планы «серьезно подрывают перспективу единого палестинского государства». Генсек ООН, по словам его представителя Стефана Дюжаррика, «глубоко обеспокоен» сообщениями о новых незаконных поселениях.

Проект Е1 предполагает строительство не менее 3400 единиц жилья на территории около 12 квадратных километров палестинской земли и должен соединить Восточный Иерусалим с поселением Маале-Адумим, разделив Западный берег с севера на юг. Окончательное одобрение план получил в августе 2025 года, тогда министр финансов Бецалель Смотрич назвал его «историческим» и заявил, что «палестинское государство стирается с карты не лозунгами, а действиями» – тогда против плана выступила как минимум 21 страна.

По данным гуманитарного органа ООН, за первые четыре месяца 2026 года палестинцев принудительно переселили в результате нападений поселенцев, разрушений домов и выселений больше, чем за весь 2025 год. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что десятки палестинских общин на Западном берегу сейчас находятся под угрозой исчезновения, а аналитики связывают активизацию поселенческой политики с приближающимися октябрьскими выборами в Израиле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг критику Британии по поводу новых поселений в зоне E1. Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш ранее назвал строительство новых поселений на Западном берегу угрозой палестинской государственности. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о приближении точки невозврата в реализации принципа сосуществования двух государств из-за действий Израиля.