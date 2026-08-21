Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Западные страны осудили планы Израиля по разделу Западного берега
Строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан, которое разделит палестинскую территорию на две части, вызвало резкую критику западных стран и ООН.
Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Норвегия в совместном заявлении назвали открытие Израилем тендеров на строительство более 1200 единиц жилья в рамках проекта Е1 «недопустимым», нарушающим территориальную целостность палестинских территорий, передает Al Jazeera. Страны предупредили о «юридических и репутационных последствиях» для участников проекта и потребовали от Израиля немедленно отказаться от этих планов.
«Это не только отдаляет нас от мира, но и подрывает международный авторитет самого Израиля», – говорится в заявлении.
МИД Египта выразил «полное неприятие попыток закрепить статус-кво через незаконное расширение поселений», а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим написал, что планы «серьезно подрывают перспективу единого палестинского государства». Генсек ООН, по словам его представителя Стефана Дюжаррика, «глубоко обеспокоен» сообщениями о новых незаконных поселениях.
Проект Е1 предполагает строительство не менее 3400 единиц жилья на территории около 12 квадратных километров палестинской земли и должен соединить Восточный Иерусалим с поселением Маале-Адумим, разделив Западный берег с севера на юг. Окончательное одобрение план получил в августе 2025 года, тогда министр финансов Бецалель Смотрич назвал его «историческим» и заявил, что «палестинское государство стирается с карты не лозунгами, а действиями» – тогда против плана выступила как минимум 21 страна.
По данным гуманитарного органа ООН, за первые четыре месяца 2026 года палестинцев принудительно переселили в результате нападений поселенцев, разрушений домов и выселений больше, чем за весь 2025 год. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что десятки палестинских общин на Западном берегу сейчас находятся под угрозой исчезновения, а аналитики связывают активизацию поселенческой политики с приближающимися октябрьскими выборами в Израиле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг критику Британии по поводу новых поселений в зоне E1. Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш ранее назвал строительство новых поселений на Западном берегу угрозой палестинской государственности. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о приближении точки невозврата в реализации принципа сосуществования двух государств из-за действий Израиля.