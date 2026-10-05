Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха
Saba: Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха
Выступающие за международно признанное правительство Йемена вооруженные силы освободили стратегически важный населенный пункт Моха на побережье Красного моря спустя почти месяц после его потери, сообщило агентство Saba.
Войска вернули контроль над городом Моха на юго-западе страны, передает РИА «Новости». Этот портовый населенный пункт находился под властью мятежников-хуситов с 10 сентября.
Йеменское государственное агентство новостей Saba привело подробности военной операции. «Силы «Щит нации» и бригады «Гиганты» при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов», – говорится в заявлении.
Известно, что освобожденный город располагается в 74 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре хуситы установили контроль над городом Моха. Позже правительственные силы Йемена уничтожили военную технику мятежников в этом районе.
Накануне глава руководящего президентского совета страны Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции.