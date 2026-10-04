Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов
Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов для возвращения контроля над утраченными территориями.
Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена начали военную операцию по возвращению остающихся вне контроля властей территорий страны, передает РИА «Новости». Глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими пояснил, что силовые структуры перешли к «этапу освобождения» после исчерпания возможностей для деэскалации.
«Исходя из нашей конституционной ответственности по защите суверенитета республики и ее граждан, на основании решений Совета национальной обороны и после завершения необходимых процедур и мер я объявляю сегодня о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики», – заявил аль-Алими в обращении к йеменскому народу.
Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что они отбили попытку продвижения правительственных войск на востоке провинции Эль-Джауф. В ходе боев была уничтожена техника противника, десятки военнослужащих погибли или получили ранения.
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