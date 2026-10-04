Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
МИД Ирана заявил о готовности помочь урегулировать конфликт хуситов и Эр-Рияда
Власти Ирана выразили готовность оказать содействие в урегулировании обострившегося конфликта между хуситами и Саудовской Аравией, опираясь на ранее выработанную дорожную карту.
Исламская Республика выражает желание оказать помощь в урегулировании разногласий между хуситами и Саудовской Аравией, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул готовность страны способствовать мирному процессу.
«Мы заявили о готовности оказать любое содействие, которое можем, по продвижению этого процесса», – отметил Багаи в ходе брифинга. По его словам, основой для разрешения кризиса может стать дорожная карта, выработанная несколько лет назад.
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