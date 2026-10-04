Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что они провели две операции. Первая была направлена на компанию Aramco в Эр-Рияде, вторая – на объект в Хурайсе, передает ТАСС.
«Обе операции успешно достигли своих целей», – заявил он, добавив, что точные попадания привели к возникновению крупных пожаров на атакованных объектах.
По его словам, эти удары стали ответом на 50 атак возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции по Сане и другим йеменским провинциям за последние 12 часов. Хуситы также пригрозили продолжить наносить удары по саудовским военным базам и нефтяным объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД Ирана заявил о готовности помочь урегулировать конфликт хуситов и Эр-Рияда.
Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.
В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде.