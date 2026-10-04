Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе

Tекст: Дарья Григоренко

Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что они провели две операции. Первая была направлена на компанию Aramco в Эр-Рияде, вторая – на объект в Хурайсе, передает ТАСС.

«Обе операции успешно достигли своих целей», – заявил он, добавив, что точные попадания привели к возникновению крупных пожаров на атакованных объектах.

По его словам, эти удары стали ответом на 50 атак возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции по Сане и другим йеменским провинциям за последние 12 часов. Хуситы также пригрозили продолжить наносить удары по саудовским военным базам и нефтяным объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД Ирана заявил о готовности помочь урегулировать конфликт хуситов и Эр-Рияда.

Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде.