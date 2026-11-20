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Жертвами удара Саудовской Аравии по лодке в Йемене стали 19 человек
Anadolu: Жертвами удара Саудовской Аравии по лодке в Йемене стали 19 человек
Поддерживаемое Ираном движение хуситов заявило о гибели 19 мирных жителей в результате авиаудара Саудовской Аравии по лодке у побережья йеменской провинции Лахдж, сообщает Anadolu.
В результате атаки саудовских военных самолетов на лодку у побережья района Рас-эль-Ара погибли 19 человек, еще четверо получили ранения, пишет Anadolu со ссылкой на подконтрольное хуситам министерство здравоохранения.
Отмечается, что большинство погибших и пострадавших составляют женщины и дети.
Конфликт в Йемене обострился осенью 2014 года после захвата столицы страны Саны хуситами. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку международно признанного правительства. После завершения перемирия летом текущего года в стране вновь активизировались боевые действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Йемене из-за авиаударов Саудовской Аравии погибли более десяти человек.
В начале месяца в йеменской провинции Сана жертвами ударов коалиции стали более 25 мирных жителей.
В провинции Таиз погибли и получили ранения более 30 человек при авиаударе по рынку.