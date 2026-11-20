New Scientist: В Японии сохранились сотни старинных табличек по математике

Tекст: Алексей Дегтярёв

Команда Токийского университета Васэда под руководством Антонии Караисл создала цифровой каталог Sangaku Archive, чтобы сохранить эти артефакты, пишет New Scientist.

«Сангаку выпали из поля зрения общественности в Японии. За пределами страны они вообще неизвестны, поэтому я подумала, что документирование их в двуязычном централизованном архиве может помочь», – заявила Караисл.

На табличках изображались геометрические задачи без предоставления доказательств их решения, что служило вызовом для зрителя. Эти таблички использовались математическими школами для рекламы своих знаний, а также обычными людьми для празднования личных достижений или важных событий.

Карлисл посетила около 400 мест, где сохранились сангаку, в основном в небольших сельских храмах. Она отметила, что во время периода Эдо Япония находилась в изоляции от Европы, поэтому японские математики разработали многие математические концепции независимо от западных коллег, отдавая предпочтение экспериментальным вычислениям, а не логическим дедукциям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник японский железнодорожный оператор JR Hokkaido представил туристический поезд с татами и комнатой для чайных церемоний.

В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела математическое доказательство в компьютерный код.