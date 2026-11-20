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В Японии сохранились сотни старинных табличек по математике
New Scientist: В Японии сохранились сотни старинных табличек по математике
В Японии сохранилось около 900 деревянных табличек сангаку с математическими задачами, созданных в период Эдо с 1603 по 1868 год, сообщает New Scientist.
Команда Токийского университета Васэда под руководством Антонии Караисл создала цифровой каталог Sangaku Archive, чтобы сохранить эти артефакты, пишет New Scientist.
«Сангаку выпали из поля зрения общественности в Японии. За пределами страны они вообще неизвестны, поэтому я подумала, что документирование их в двуязычном централизованном архиве может помочь», – заявила Караисл.
На табличках изображались геометрические задачи без предоставления доказательств их решения, что служило вызовом для зрителя. Эти таблички использовались математическими школами для рекламы своих знаний, а также обычными людьми для празднования личных достижений или важных событий.
Карлисл посетила около 400 мест, где сохранились сангаку, в основном в небольших сельских храмах. Она отметила, что во время периода Эдо Япония находилась в изоляции от Европы, поэтому японские математики разработали многие математические концепции независимо от западных коллег, отдавая предпочтение экспериментальным вычислениям, а не логическим дедукциям.
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