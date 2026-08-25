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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

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    25 августа 2026, 14:41 • Новости дня

    Ученые предупредили о возможной магнитной буре после вспышки на Солнце

    ИКИ РАН: Землю накроет сильнейшая магнитная буря после мощной вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная вспышка на Солнце уровня M7.0 с выбросом плазмы может спровоцировать самую сильную магнитную бурю за последние два месяца.

    Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю за последние два месяца из-за недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик активности зафиксировали в 13:02 по московскому времени, событию присвоили уровень M7.0.

    Специалисты отмечают очевидный выброс плазмы в космическое пространство. Предполагается, что край плазменного облака заденет Землю, хотя основной фронт может пройти мимо планеты. Геомагнитные последствия удара не должны превысить категорию G3, поскольку вспышки пока не достигли порога уровня X.

    Точные математические модели и прогнозы отсутствуют, так как с момента события прошло мало времени. Главный вопрос сейчас заключается в том, произойдет ли следующий взрыв и сможет ли он преодолеть порог максимальной мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    Месяцем ранее Землю накрыло геомагнитное возмущение минимального уровня G1.

    В начале июля специалисты зафиксировали солнечную вспышку высшего балла X.

    24 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

    С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б»

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщили в Max-канале Роскосмоса.

    «В понедельник, 24 августа, в 5 часов 40 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – сказано в сообщении.

    В Роскосмосе утонили, что ракета-носитель стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник. Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива. В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.


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    22 августа 2026, 23:14 • Новости дня
    Из-за бури в Литве один человек погиб и 256 тыс. остались без электричества

    Tекст: Антон Антонов

    Мощная буря накрыла Литву, она привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

    «Как сообщила полиция Утенского округа, тело мужчины 1966 года рождения без признаков жизни было найдено под упавшим деревом в водоеме в деревне Маженяй», – говорится в сообщении LRT.

    Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по факту смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, передает РИА «Новости».

    Стихия также вызвала крупные перебои в энергоснабжении, которое оказалось нарушено у 256 тыс. потребителей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каунасской и Утенской областях. Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пронесшаяся над Ленинградской областью гроза оставила без света свыше 42 тыс. жителей.

    В августе мощные ливень и ветер в Татарстане привели к отключению электричества в 2299 домах.

    В июне мощная буря во Львовской области на западе Украины привела к обесточиванию 76 населенных пунктов.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    23 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Циклон «Приска» оставил без света населенные пункты Белоруссии и Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в Белоруссии и на северо-востоке Польши, сообщили пресс-служба белорусского минэнерго и радиостанция RMF FM.

    «Энергетики устраняют последствия циклона «Приска»: восстановительные работы ведутся в 659 населенных пунктах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения минэнерго Белоруссии.

    По данным ведомства, сильный ветер с порывами до 27 м в секунду продолжает вызывать сбои электроснабжения в нескольких регионах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основной причиной повреждений названо падение деревьев и веток на линии электропередачи.

    Всего отключены 1 876 трансформаторных подстанций, 179 линий электропередачи напряжением 10 кВ, 12 линий 35 кВ и семь линий 110 кВ. Нарушения затронули также 31 ферму и 16 котельных. Для ликвидации последствий задействованы 315 аварийно-восстановительных бригад и 427 единиц техники.

    В министерстве подчеркнули, что поставлена задача обеспечить наличие источника электроэнергии в каждом населенном пункте и максимально оперативно восстанавливать подачу света. Энергетики работают в усиленном режиме, восстановительные работы ведутся без перерывов во взаимодействии с подразделениями МЧС и местными властями.

    Непогода ударила и по северо-востоку Польши, сообщает радиостанция RMF FM. В субботу без электричества остались 145 тыс. потребителей, в основном в Подляском воеводстве, вследствие массовых аварий из-за очень сильного ветра. Спасателям в этом регионе пришлось более 800 раз выезжать к поваленным деревьям и другим последствиям шторма, при этом самая тяжелая ситуация сложилась в районе Белостока, где без света осталась 71 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели человека и оставила без электричества 256 тыс. потребителей.

    Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

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    22 августа 2026, 15:41 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали последний теплый день лета в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал последний теплый день лета в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных, температура воздуха начнет снижаться уже в начале следующей недели, достигнув осенних значений, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Предстоящее воскресенье станет последним днем лета, когда воздух в столичном регионе прогреется до плюс 24 градусов, написал в Telegram-канале Леус.

    Ночью и утром уходящий теплый атмосферный фронт принесет небольшие дожди, после чего осадков не ожидается. Температура превысит средние многолетние показатели примерно на один градус.

    В понедельник влияние тыловой части циклона, перемещающегося в Карелию, приведет к увеличению облачности и кратковременным дождям. Максимальная температура составит плюс 18–20 градусов. Во вторник поступление холодного воздуха продолжится, температура опустится до плюс 17–19 градусов, что может сделать этот день первым с осенней среднесуточной температурой ниже плюс 15 градусов.

    В среду северные потоки сохранят очаги дождей и осенние воздушные массы, днем ожидается всего плюс 16–18 градусов. В четверг гребень антициклона прекратит осадки, однако ночи станут холоднее, а дневная температура останется на уровне плюс 16–18 градусов.

    В пятницу ожидается солнечная и сухая, но холодная погода: ночь может стать самой холодной с начала лета, а днем температура не превысит плюс 17–19 градусов.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что по старым климатическим нормам 24 августа считалось первым днем метеорологической осени. По новым нормам она начинается 2 сентября, но в этом году сезон может стартовать раньше.

    Отметим, что ранее синоптики спрогнозировали аномально теплый сентябрь в Москве.

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    23 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли

    Tекст: Вера Басилая

    Старт китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y14» с аппаратом «Чанъэ-7» перенесен из-за несоответствия миссии условиям для запуска, сообщает Синьхуа.

    Запланированный старт китайского космического зонда с российским научным оборудованием отменен из-за неблагоприятных погодных условий и приближающегося тайфуна, передает РИА Новости. На борту аппарата должен был отправиться в космос российский детектор пыли PmL

    «Исходя из принципа обеспечения надежности и безусловной безопасности, после всесторонней оценки было установлено, что миссия 'Чанъэ-7' в настоящее время не соответствует условиям для запуска и не сможет быть осуществлена в запланированное на этот год стартовое окно», – говорится в сообщении.

    Решение о переносе сроков было принято на фоне приближения 19-го по счету в 2026 году тайфуна «Нарра». Ожидается, что стихия принесет сильные дожди и вызовет наводнения в южных провинциях Гуандун и Хайнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В связи с этим министерство водного хозяйства КНР активировало режим экстренного реагирования четвертого уровня.

    Научное сотрудничество России и Китая в космосе развивается на основе меморандума между РАН и Китайским национальным космическим управлением. Ранее стороны успешно обменялись образцами лунного грунта, доставленными аппаратами «Чанъэ-5» и «Луна-16». Миссия «Чанъэ-7» нацелена на отработку высокоточной мягкой посадки, передвижения по лунной поверхности и исследование затененных кратеров.

    Осенью прошлого года российский научный прибор доставили в Китай для участия в лунной миссии.

    Весной отечественное оборудование для изучения плазменно-пылевой экзосферы установили на китайский посадочный модуль «Чанъэ-7».

    Пекин планировал отправить этот зонд на Южный полюс Луны для поиска ледяных отложений.

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    23 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Кобзев: В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня

    Tекст: Антон Антонов

    В Иркутске за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, затопив улицы и парализовав движение транспорта из-за поваленных деревьев, вызвав перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня. За четыре часа выпало больше половины месячной нормы осадков», – рассказал губернатор в «Максе».

    В результате непогоды оказались затоплены дороги, тротуары, дворы, подземные парковки и приусадебные участки. Городские службы приступили к ликвидации последствий, и по многим адресам воду уже удалось откачать. Синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся.

    Сильный ветер повалил деревья в разных районах города, что местами парализовало движение транспорта. Сотрудники Аварийно-спасательной службы Иркутска и МУП «Иркутскавтодор» распиливают и убирают стволы с дорог и пешеходных зон.

    Кроме того, из-за обрыва проводов произошли перебои с электроснабжением. Бригады «Южных электрических сетей» проводят восстановительные работы. Также ведется обследование общественных территорий для их приведения в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около сотни путешественников оказались заблокированы в природном парке на Камчатке из-за сильных ливней.

    Мощные ливень и ветер привели к отключениям электроэнергиии в Татарстане в начале августа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    24 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    NYT назвала три фактора продовольственной безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Мировые житницы страдают от войн, непогоды и торговых конфликтов, а неурожаи и нападения на торговые пути грозят привести к росту цен на продовольствие, однако есть три фактора, поддержание которых позволяет надеяться на продовольственную безопасность.

    «Нынешняя система зависит от трех факторов: бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – сказал New York Times (NYT) Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в Университете Гвельфа в Онтарио.

    Газета отмечает, что пшеница является основой современного рациона, и в 2026 году она сталкивается с целым рядом современных опасностей. Мировые житницы страдают от ударов дронов и коварной погоды, что приводит к росту цен на продукты питания на фоне и без того стремительного роста цен после войны с Ираном.

    Кроме того, выявляются риски, присущие глобальной продовольственной системе. Лишь немногие культуры, такие как пшеница, обеспечивают большую часть мировых калорий.

    Экспорт пшеницы контролируется относительно немногими правительствами, включая Россию, Канаду, США, Украину и Европейский союз. Их покупателями являются в основном страны с низким уровнем дохода, которые не выращивают большую часть других продуктов питания, пишет NYT.

    В статье упоминается также фактор цены на зерно, конфликты на логистических направлениях, из-за чего могут взлететь цены и вырасти дефицит на удобрения. Погодные катаклизмы с жарой и засухой усугубят ситуацию.

    «Наивно полагать, что мы можем полагаться на продовольственную систему, созданную для другой эпохи. Поэтому нам нужно переосмыслить способы обеспечения себя продовольствием», – призвал профессор Фрейзер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров назвал розницу основой продовольственной безопасности России. Мишустин выделил продовольственную безопасность в качестве ключевой национальной задачи страны и заявил о полном покрытии потребностей ЕАЭС в сельхозпродукции.

    В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена.

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    24 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    В Болгарии решили построить дамбу для спасения АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Болгарии решили возвести дамбу протяженностью около 300 метров на Дунае для стабильной работы системы охлаждения атомной станции «Козлодуй».

    Строительство объекта началось после анализа гидрологической ситуации и гидравлического моделирования, передает ТАСС. Работы займут от 10 до 15 дней, вся необходимая подготовка уже завершена.

    «Из-за критически низкого уровня реки Дунай в районе АЭС «Козлодуй» будет построена дамба длиной от 250 до 300 метров», – сообщила министр энергетики Ива Петрова.

    Ранее из-за обмеления Дуная мощность пятого энергоблока станции снизили на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Вода из реки используется для охлаждения пара в конденсаторах неядерной части энергоблока и подается специальной насосной станцией, расположенной на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единственный работающий реактор румынской АЭС «Чернаводэ» отключили из-за обмеления Дуная.

    Уровень воды в реке у болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Венгерская АЭС «Пакш» также оказалась на грани полной остановки из-за критического падения уровня воды в Дунае.

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    24 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник на орбиту

    Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник космических войск

    Tекст: Мария Иванова

    С космодрома Плесецк в понедельник запустили ракету «Союз-2.1б», которая успешно вывела на орбиту новый космический аппарат.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает Роскосмос.

    Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

    После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время спутник вышел на целевую орбиту и перешел под управление наземных средств космических войск ВКС.

    Специалисты установили устойчивую телеметрическую связь с аппаратом. Все его бортовые системы функционируют штатно.

    Напомним, в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года запущенные с Плесецка ракетой «Союз-2.1б» военные спутники вышли на целевую орбиту и были переданы под контроль космических войск.

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    24 августа 2026, 03:18 • Новости дня
    Аномальная жара стала разрушать британские дома до основания

    Дома в Лондоне покрылись трещинами из-за аномальной жары

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять последовательных волн аномальной жары высушили глинистую почву британской столицы, вызвав беспрецедентный риск разрушения фундаментов и деформации жилых помещений.

    Жители Лондона столкнулись с беспрецедентным риском проседания грунта после того, как пять волн жары высушили глинистую почву, на которой построена большая часть города, передает Bloomberg.

    Согласно данным Ассоциации британских страховщиков (ABI), в прошлом квартале был зафиксирован рекордный уровень страховых случаев, связанных с проседанием грунта, явлением, вызванным периодами жаркой и сухой погоды, которые приводят к усадке почвы и дестабилизации фундаментов зданий.

    В среднем домохозяйства заявляли о страховых выплатах в размере 20 тыс. фунтов стерлингов (27,2 тыс. долларов США), что больше, чем в любом предыдущем квартале, и на 15% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщила ABI.

    Горожане массово жалуются в социальных сетях на последствия природной аномалии. На платформе Reddit пользователи рассказывают о появлении глубоких трещин в стенах, заклинивающих дверях и пугающем смещении кухонных гарнитуров из-за движения основания здания.

    Один из пострадавших поделился реакцией вызванного инженера-конструктора.

    «Прежде чем я успел закончить объяснение, он рассмеялся и сказал: «Вы и еще 20 тыс. человек на юго-востоке Лондона», – привел слова специалиста владелец поврежденного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная засуха оставила Британию без овощей и взвинтила цены. Аномальная жара в Британии стала причиной смерти почти 3 тыс. человек в мае и июне.

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    24 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и похолодание

    Синоптик Шувалов спрогнозировал кратковременные дожди и до 21 градуса тепла в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Днем в столичном регионе столбики термометров поднимутся до 19-21 градуса, передает РИА «Новости». Минимальная температура при этом составит около десяти градусов тепла.

    «В понедельник в столице ожидается небольшой кратковременный дождь, преимущественно во второй половине дня. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», – рассказал Шувалов.

    Специалист отметил, что в городе начинается плавное снижение температуры. Свою наибольшую силу похолодание обретет уже в середине текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    В начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях и грозах.

    В конце июня метеоролог Александр Шувалов сообщил о приходе в Москву погоды осеннего типа.

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    25 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

    Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная космическая станция (МКС) не может существовать без совместной работы России и США и поддержки ими друг друга, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

    «Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

    По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

    Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

    Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

    Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.

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    25 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком похолодании и ветре

    Синоптик Позднякова сообщила о дождях и сильном ветре в Москве во вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер с порывами до 14 метров в секунду, кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Во вторник в российской столице прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметку в плюс 18 градусов, передает РИА «Новости».

    «Неприятным моментом сегодняшней погоды дневной будет то, что у нас станет усиливаться западный ветер: местами порывы – 12-14 метров в секунду. То есть температура воздуха окажется либо около нормы, либо даже чуть ниже климатической нормы. То есть мы вступаем в период относительно прохладной погоды», – рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Эксперт добавила, что днем атмосферное давление снизится на одну-две единицы, составив 746 миллиметров ртутного столба. При этом максимальная температура в Московской области будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях.

    Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о кратковременных осадках.

    Специалисты спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в регионе.

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    24 августа 2026, 08:24 • Новости дня
    Солнце растеряло энергию за выходные

    Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала девять вспышек на Солнце за выходные

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти, благодаря чему магнитные бури в ближайшие трое суток практически исключены.

    О снижении активности светила сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, где за прошедшие выходные зарегистрировали всего девять солнечных вспышек.

    Для сравнения, за предыдущие двое суток, с четверга по пятницу, произошло более 30 вспышек.

    По оценке специалистов, к моменту выхода крупных групп солнечных пятен в центр диска Солнце фактически «осталось без энергии» для мощных событий. При этом основные мировые агентства на всякий случай повысили оценку риска сильных вспышек до 50%, а вероятность событий максимального класса X – до 10–15%, хотя российские эксперты относятся к этим цифрам скептически.

    Геомагнитная обстановка на 24 августа 2026 года описывается как спокойная, все параметры солнечного ветра укладываются в норму, плазменные выбросы к Земле не направлены. По прогнозу лаборатории, магнитные бури на ближайшие две–три сутки практически исключены, однако за многочисленными пятнами напротив Земли советуют продолжать наблюдать как минимум до середины недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышечная и геомагнитная активность Солнца опустились до минимальных значений после неожиданно сильной магнитной бури 8 августа.

    Ученые ИКИ РАН отметили локальный всплеск солнечной активности на прошедших выходных и резкое сокращение числа вспышек до 17 за два дня.

    Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о завершении двухнедельного всплеска активности на Солнце с около 140 вспышками и уходом двух гигантских групп пятен на обратную сторону звезды.

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