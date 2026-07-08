Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
В Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник
Самый маленький радиолокационный спутник в мире показали в Казани
Уникальный космический аппарат «Аист-СТ» весом всего 30 килограммов и предназначенный для детального мониторинга земной поверхности и ледовой обстановки показали на выставке «Дрон экспо – 2026» в Казани.
Отечественную новинку продемонстрировали участникам Международной выставки-форума беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС.
Аппарат разработали специалисты Специального технологического центра из Петербурга совместно с учеными Самарского университета имени Королева.
«Данный аппарат сейчас в двух экземплярах функционирует на орбите Земли, и мы с него ежедневно получаем снимки. Аппарат позволяет получать разрешение на местности порядка 2,5 метров, имеет полосу захвата порядка 30 километров», – рассказал представитель компании-разработчика.
Специалисты отмечают, что миниатюрный спутник отлично подходит для контроля ледовой обстановки на трассе Северного морского пути. Кроме того, техника способна отслеживать состояние Мирового океана и оперативно фиксировать разливы нефти.
Проект реализован при поддержке фонда Space-Pi для привлечения школьников и студентов к космическим технологиям. Запуск аппаратов состоялся в конце 2025 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б». Спутники могут вести наблюдение сквозь плотные облака.
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